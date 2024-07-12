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Визначився найкращий баскетболіст 2024 року за версією ESPN

Владислав Уткін — 12 липня, 13:26
Визначився найкращий баскетболіст 2024 року за версією ESPN

Лідер Даллас Маверікс Лука Дончич отримав нагороду найкращого баскетболіста 2024 року від премії ESPY Award.

Словенець обійшов у цій номінації Ніколу Йокича, Шая-Гілджеса Александера та Джейсона Тейтума.

Зазначимо, що Дончич допоміг Далласу вийти до фіналу плей-оф НБА, де вони поступились Бостону. Загалом, Лука набирав у середньому 33,9 очка, 9,2 підбирання та 9,8 передачі в цьому сезоні.

Нагадаємо, Дончич також потрапив у трійку MVP НБА сезону-2023/24. Цю нагороду здобув Йокич.

ESPY — премія щорічних високих досягнень у спорті, яку з 1993 за традицією вручає американський телеканал ESPN. Лауреати визначаються голосуванням уболівальників (з 2004 року переможці обираються з-поміж кандидатів, відібраних номінаційною комісією, до якої входять спортсмени спортивні журналісти та коментатори, менеджери та функціонери, а також представники каналу ESPN).

ESPN Лука Дончич

ESPN

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