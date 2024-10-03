У роздягальні пахне сечею: гравці НФЛ назвали найгіршу арену ліги

Гравці Національної футбольної ліги взяли участь в анонімному опитуванні щодо найгіршої арени та міста для проведення матчів.

Про це пише Bleacher Report.

Більшість голосів отримав стадіон "Акрішур Стедіум" – домашня арена Піттсбург Стілерс.

"Я обрав Піттсбург, тому що в їхній роздягальні пахне сечею", – сказав один гравець.

Найкращою ареною для матчів було обрано стадіон "Лембо Філд", де свої поєдинки проводить Грін-Бей Пекерс.

З результатами 4 ігрового тижня НФЛ-2024 можна ознайомитися ТУТ.