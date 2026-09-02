Сумоїст Аонішікі озвучив мету перед стартом Aki Basho 2026

Японська асоціація сумо оприлюднила новий рейтинг (банзуке) сумоїстів за два тижні до старту вересневого Aki Basho. Данило Аонішікі Явгусишин офіційно повернувся до рангу озекі.

Українець готовий працювати надалі, щоб досягнути найвищого титулу – йокозуни. Його слова цитує Kyodonews.net.

" У мене немає жодних особливих емоцій. Моя рішучість продовжувати прагнути до вищих цілей залишається незмінною", – сказав 22-річний атлет.

Незважаючи на травми лівої щиколотки та великого пальця ноги, Аонішікі здобув свій третій Кубок Імператора за кар'єру, вигравши гранд-турнір Nagoya Basho в липні.

Через відновлення від травм у серпні сумоїст утримався від тренувальних поєдинків і натомість зосередився на підготовці фізичних кондицій.

" Ситуація поступово покращується. Я зробив усе, що міг, тому в мене немає жодних побоювань", – додав він.

Ранг озекі надає сумоїстам низку переваг:

Озекі беруть участь у різних заходах разом із йокозунами.

Місячна зарплата: 2,5 мільйона єн (приблизно 694 тисячі гривень – прим.), поступаючись лише 3 мільйонам єн, які заробляє йокозуна. Це на 700 000 єн більше, ніж у рангів секіваке і комусубі.

Щоб зберігати ранг треба за турнір здобувати щонайменше 8 перемог із 15 можливих. Але один турнір можна продемонструвати 7-8 і гірше.

Навіть якщо його понизять до рангу секіваке, він може повернутися до озекі, якщо виграє 10 або більше поєдинків у наступному турнірі.

Перший клас у літаку під час закордонних поїздок. Протягом останніх двох років вечори сумо відбулися в Лондоні та Парижі.

"Зелені місця" в поїздах "Сінкасен" ("Сінкасен" – це високошвидкісна мережа японських залізниць, яку часто називають "потягом-кулею". Вона з'єднує великі міста Японії, а потяги рухаються з високою швидкістю). "Зелені місця" – це аналог першого або бізнес-класу у поїздах, які обслуговує група компаній Japan Rail (JR).

Зокрема, з наступного року Японська асоціація сумо підніме щомісячні виплати борцям макуучі (елітний дивізіон) та джурьо (други за силою), а також призові.

Турнір Aki Basho відбудеться на легендарній токійські арені "Рьогоку Кокугікан". Старт – 13 вересня.

За 15 змагальних днів володарем Кубку Імператора стане той рікіші, який здобуде найбільшу кількість перемог.

Якщо кілька сумоїстів матимуть однакову кількість успіхів, то буде проводитися додатковий плейоф турнір. Усі свої три Кубки Імператора Данило здобув саме під час додаткових сутичок.