Українські фігуристи без медалей завершили свій виступ на чемпіонаті світу

Українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський не змогли покращити свої позиції на чемпіонаті світу з фігурного катання, завершивши виступи на 17-му місці.

Вчора, 27 березня, дует з України виступив у короткій програмі, результатом якої гарантував собі місце у довільній програмі.

На жаль, як і в минулому виступі, Софія та Артем продемонстрували свою програму, яку оцінили на 17-ту позицію. Із загальним результатом 168,55 бала Голіченко та Даренський посіли підсумкове 17-те місце.

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Перемогу здобули японці Ріку Міура та Рюїчі Кіхара, які набрали 219,79 бала та стали чемпіонами світу. Вони на 0,71 бала випередили тандем з Німеччини Мінерву Гасе та Нікіту Володіна (219,08 бала). "Бронза" дісталася італійцям Сарі Конті та Нікколо Мачії (210,47 бала).

Нагадаємо, що на початку березня Софія Голіченко та Артем Даренський виграли для України перше за останні 25 років "срібло" юніорського чемпіонату світу.

Раніше стало відомо, що Кирило Марсак не зміг кваліфікуватися в довільну програму чемпіонату світу з фігурного катання.