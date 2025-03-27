Марсак не відібрався у довільну програму чемпіонату світу 2025

Український фігурист Кирило Марсак виступив на другому у кар'єрі чемпіонаті світу. 20-річний спортсмен не зумів пройти до довільної програми.

Кирило за коротку програму отримав 64.37 бала, що дозволило посісти 26 місце. Далі пройшли фігуристи з 1 до 24 місця.

Причиною такої низької оцінки стало падіння під час виконання одного зі стрибків.

Скриншот

Нещодавно Марсак виступав на турнірі Road to 26 Trophy, де за коротку програму отримав 75.31 бала. Якби Кирило сьогодні показав такий результат, то посів би 14 місце.

"Надзвичайно засмучений. Тренування проходили добре, фізично я був готовий, але не знаю: щось було не так на психологічному рівні. Це справді дуже засмучує. Але я продовжу цим займатися, бо люблю цей спорт", – сказав Марсак після прокату, його слова цитує сторінка Golden Skate у X.

На самому чемпіонаті світу Марсак мав можливість ще й поборотися для здобуття олімпійської ліцензії у чоловічому одиночному катанні, але оскільки не пройшов далі, то втратив її.

Україна ще матиме можливість здобути ліцензію на Олімпіаду-2026 у чоловічому одиночному катанні. У вересні відбудеться ліцензійний турнір у Китаї, де розіграють ще п'ять квот на Ігри-2026.