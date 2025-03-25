Чемпіонат світу з фігурного катання: надія на пару і блискуча Сакамото

У вівторок, 25 березня, в Бостоні (США) стартує чемпіонат світу з фігурного катання. Останній великий турнір у цьому виді спорту перед Олімпіадою в Мілані.

Олімпійські ліцензії

На чемпіонаті світу будуть розіграні "класичні" чотири комплекти медалей у чоловічому та жіночому одиночному катанні, парному катанні та танцях на льоду. Нинішній турнір стане кваліфікаційним до Олімпійських ігор у Мілані. Додатковий шанс відібратися на Олімпіаду у фігуристів буде тільки один – у вересні, на турнірі ISU Qualifying Competition у Пекіні.

За результатами чемпіонату світу 2025 року буде визначено володарів 83 ліцензій на Ігри: по 24 у кожній одиночній дисципліні, 16 – у спортивних парах і 19 – у танцях на льоду.

На відміну від ЧС, де країни можуть отримати більш ніж одну ліцензію залежно від місць своїх фігуристів, на кваліфікаційних змаганнях до ОІ країни можуть отримати тільки одне місце в кожній дисципліні, незалежно від рейтингу. Якщо країна відмовляється використовувати одне або кілька своїх кваліфікованих місць, те, що звільнилося, присуджується за результатами змагань ISU в порядку убування.

Для командного турніру, якого немає на ЧС, але буде представлений на Олімпіаді, будуть підраховані результати чемпіонату світу-2025 і сезону Гран-прі-2025/26. За їхніми підсумками буде визначено десять найкращих країн-учасниць майбутніх Ігор. Кожна країна набиратиме очки шляхом виступів своїх найкращих спортсменів у кожній із чотирьох дисциплін. Фінал Гран-прі в грудні 2025 року стане останнім турніром, за підсумками якого остаточно визначиться список учасників командного турніру.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) ухвалив рішення, що "нейтральні" фігуристи з Росії та Білорусі можуть кваліфікуватися як індивідуальні нейтральні спортсмени (AIN), і тільки у кваліфікаційних змаганнях у Пекіні. Відповідно, вони не зможуть брати участь у чемпіонаті світу, але зможуть претендувати на одну квоту в кожній дисципліні. Також вони не матимуть права на участь у командному турнірі Олімпіади.

Надія на пару

Лідером збірної України в передолімпійському сезоні 2024/25 стала спортивна пара з Дніпра Софія Голіченко та Артем Даренський.

Софія Голіченко та Артем Даренський УФФК

Якщо на чемпіонаті Європи українці показали скромний 11-й результат, то протягом двох наступних тижнів, буквально, "підірвали" світ фігурного катання. Спочатку на тестових змаганнях у Мілані Road to 26 Trophy, рівно за рік до проведення Ігор, завоювали бронзову медаль. А потім фінішували другими на юніорському чемпіонаті світу, принісши Україні перше за 25 років срібло турніру такого масштабу.

Зараз пара готується до завершального і найважчого старту сезону.

"Готувалися в Дніпрі у звичайному режимі, обсяг тренувань не збільшували. Сезон для нас вийшов безпрецедентно важким, на його фініші вже даються взнаки великі фізичні навантаження, але є розуміння того, що на чемпіонаті світу маємо вибороти для України олімпійську квоту", – зазначає тренер спортсменів Ігор Марченко в коментарі для сайту УФФК.

За його словами, зараз льоду цілком вистачає і спортсмени мають можливість тренуватися спокійно, за планом:

"Ми акцентуємо увагу на технічній складовій, оскільки хочемо зберегти якість виконання елементів. При цьому напрацювання програм відбувається за дещо іншою схемою. Робота над потрійним фліпом іде "без провалів". Поки що не можна сказати, що він саме такий, як має бути, я б сказав, ще "сируватий", але ми працюємо".

Софія Голіченко та Артем Даренський УФФК

Тренер повідомив, що перед чемпіонатом світу жодних змін у програми вносити не буде, фігуристи виступатимуть із тим самим контентом, що й на попередніх стартах.

"Наприкінці сезону дуже важко щось змінювати. Як я вже сказав, фокусуємося на технічному аспекті, адже є певна втома і з огляду на це техніка "працює" по іншому – спортсмену важко концентрувати увагу на деталях, тож відпрацьовуємо ці моменти", – зазначає Марченко.

Завдання на ЧС? Чисте катання і місце, яке забезпечить отримання олімпійської квоти", – підсумував тренер.

Набираємося досвіду і боремося за ліцензії

Решта представників збірної України їдуть, в основному, за досвідом змагань такого високого рівня. Але і від боротьби за олімпійські ліцензії ніхто відмовлятися, зрозуміло, не збирається.

У чоловічому одиночному катанні на зміну багаторічному лідеру команди Івану Шмуратку прийшов Кирило Марсак. Шмуратко зазначений у складі команди як запасний.

Кирило Марсак УФФК

У жіночому одиночному катанні Україну в Бостоні представить Анастасія Гожва, а в танцях на льоду - дует Зоя Ларсон і Андрій Капран. У разі форс-мажору їх замінять Марія Пінчук і Микита Погорєлов.

Поки що українські спортсмени, за винятком Голіченка і Даренського, похвалитися високими результатами в цьому сезоні не можуть. Але надії на потрапляння в топ-24 в одиночці, так само як і топ-16 у парах і топ-19 у танцях на льоду вельми міцні. У наших фігуристів є всі шанси завоювати ліцензії на головний старт чотириріччя І через рік у Мілані гідно представити Україну вже на Олімпіаді.

Українські фігуристи вже два десятки років не завойовували нагороди світових першостей. Якщо на зорі Незалежності, 1993-го Оксана Баюл виграла золото, а 1994-го В'ячеслав Загороднюк – бронзу, то наступної медалі довелося чекати понад 10 років. У 2005-му Олена Грушина та Руслан Гончаров вибороли бронзу в танцях на льоду. І цього року ми вже відзначаємо сумний ювілей – 29 років без нагород ЧС...

Лідери та фаворити

Що стосується провідних націй світового фігурного катання, то тут все без змін. По три ліцензії в трьох із чотирьох видів програми у Японії та США. У парному катанні та танцях на льоду максимальне представництво буде у Канади, команда Кореї виставить трьох учасниць у жіночому одиночному катанні, а збірна Німеччини – у змаганнях спортивних пар.

Серед окремих фаворитів виділяється японка Каорі Сакамото. У Бостоні вона може виграти четверте золото світових першостей поспіль, після успіхів у 2022-24 роках. Зрозуміло, вона на всіх парах мчить до золота Олімпіади. У Пекіні-2022 на її рахунку були срібло командних змагань і бронза – в особистих.

У чоловіків захищати титул чемпіона світу буде американець Ілля Малінін. Після бронзи ЧС-2023, він завоював золото у 2024-му і є головним фаворитом ЧС-2025. Також Малінін у складі збірної США переможець командного ЧС-2023.

А ось феномен Діанни Стеллато-Дудек ще належить вивчити. Разом зі своїм партнером Максимом Дешамом вона виграла чемпіонат світу-2024 у парному катанні в... віці 40 років. Тим самим стала найстаршою чемпіонкою світу в історії фігурного катання. Чи зможе вона повторити цей успіх у 41? Що чекає на пару в Мілані-2026? Мабуть, це питання, що найбільше інтригують напередодні старту світової першості. У цьому сезоні пара вже виграла Гран-прі Канади, Гран-прі Фінляндії та національний чемпіонат Канади. А також посіла 2 місця на чемпіонатах Чотирьох континентів і престижному турнірі Nebelhorn Trophy. І в Бостоні, безумовно, є одними з фаворитів ЧС.

Нарешті, танцювальний дует Медісон Чок і Еван Бейтс можуть продовжити свою серію перемог на чемпіонатах світу до трьох. Вони виграли ЧС-2023 і -2024, і зараз, здається, ніщо їм не заважає знову піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Не варто забувати, що Медісон і Еван також є 3-разовими переможцями командного чемпіонату світу та олімпійськими чемпіонами в команді Пекіна-2022.

Турнір із віковою історією

Говорячи про чемпіонат світу, перш за все, варто зазначити, що це один із найстаріших турнірів у світовому спорті. Перший чемпіонат світу відбувся ще в ХІХ столітті, 1896 року. 129 років тому.

Першими на лід вийшли чоловіки-одинаки. Через 10 років, у 1906 до них приєдналися жінки. У 1908-му році почали розігруватися медалі в парному катанні. А наймолодшим видом програми є танці на льоду. Цей вид увійшов до програми чемпіонату світу тільки 1952 року.

Чемпіонат світу з фігурного катання є щорічним змаганням. У 1915-1921 і 1940-1946 роках турнір не проводився через Першу і Другу світові війни. 1961 року турнір було скасовано через авіакатастрофу, в якій, зокрема, загинула збірна США в повному складі. У 2020-му турнір було скасовано через пандемію коронавірусу.

Розклад ЧС-2025

26 березня

12:00. Жінки. Коротка програма.

18:45. Спортивні пари. Коротка програма.

27 березня

11:00. Чоловіки. Коротка програма.

18:15. Спортивні пари. Довільна програма.

28 березня

11:15. Танці на льоду. Ритм-танець.

18:00. Жінки. Довільна програма.

29 березня

13:30. Танці на льоду. Довільний танець.

18:00. Чоловіки. Довільна програма.

30 березня

14:00. Показові виступи.

Де дивитися

Прямий ефір змагань в Україні буде доступний на каналі "Суспільне Спорт", а також на сайті телеканалу в Інтернеті.