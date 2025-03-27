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Голіченко та Даренський кваліфікувались до довільної програми чемпіонату світу

Володимир Максименко — 27 березня 2025, 10:10
Голіченко та Даренський кваліфікувались до довільної програми чемпіонату світу
Артем Даренський та Софія Голіченко
Getty Images

Українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський продовжують свій шлях на чемпіонаті світу у Бостоні, гарантувавши собі виступи у довільній програмі.

Коротку програму пара завершила на 17 місці, набравши за свій виступ 57,2 очок.

У довільній програмі виступатимуть 20 пар, а окрім призерів визначаться також володарі олімпійської ліцензії.

Чемпіонат світу з фігурного катання
Результати кваліфікації

1. Міура Ріку/Рюіті Кіхара (Японія) – 76,57

2. Сара Конті/Нікколо Мачі (Італія) – 74,61

3. Мінерва Фаб’єн Газе/Нікіта Володін (Німеччина) – 73,59

...

17. Софія Голіченко/Артем Даренський (Україна) – 57,2

Виступи у довільній програмі відбудуться в ніч з 27 на 28 березня, старт змагання заплановано на 00:15 за київським часом.

Раніше українські фігуристи стали призерами юніорського чемпіонату світу.

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