Колишній українець став чемпіоном престижного турніру Skate America

Американський дует Емілея Зінгас та Вадим Колесник став переможцем престижного турніру з фігурного катання Skate America 2026 у танцях на льоду. Для 25-річного Колесника це перша перемога на етапах дорослого Гран-прі.

Про це повідомляє NBCsports.com.

За підсумками ритмічного та довільного танців американці набрали 201,88 бала. Друге місце посіли представники Франції Євгенія Лопарева та Жоффре Бриссо (195,28), а трійку призерів замкнули чехи Катержина Мразкова та Даніель Мразек (190,88).

Skate America 2026 Ice Dance medalists! 1. Emilea Zingas/Vadym Kolesnik 2. Evgeniia Lopareva/Geoffrey Brissaud 3. Katerina Mrazkova/Daniel Mrazek #GPFigure #SkateAmerica #FigureSkating https://t.co/JN33hPSURX — Golden Skate (@goldenskate) November 16, 2026

Фігурист народився у Харкові, де й розпочав займатися ковзанярським спортом. У 2016 році, коли йому було 14 років, він переїхав до США.

Згодом Колесник став чемпіоном світу серед юніорів у танцях на льоду разом із попередньою партнеркою Ейвонлі Нгуєн. У 2022 році він розпочав виступи з Емілеєю Зінгас. Саме цей дует поступово перетворився на одну з провідних пар американського фігурного катання.

Влітку 2025 року Вадим отримав громадянство США. Водночас його зв'язок з Україною залишається особливо важливим. Частина родини фігуриста досі живе в Харкові, а його старший брат служить у Збройних силах України.

Попередній сезон став проривним для американського дуету. Зінгас і Колесник уперше виступили на Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо, де посіли п'яте місце. А згодом здобули бронзові нагороди чемпіонату світу – це була перша спільна світова першість для пари.

Після здобуття медалі Колесник дав коментар "Суспільному", де присвятив нагороду батькам та підтримав Україну.

"Я хочу присвятити цю медаль своїй родині, батькам, мамі й татові, які завжди вірили в мене та підтримували мене на цьому шляху, які відправили мене дитиною до США, щоб я здійснив свою мрію. Я дарую їм цю медаль, тож, велике дякую. І мої слова для всього світу: війна має припинитися. Так багато людей загинуло, і нам потрібен мир. Будь сильною, Україно", – сказав Колесник.

Skate America – один із найстаріших і найпрестижніших міжнародних турнірів у фігурному катанні. Змагання вперше відбулися у 1979 році в Лейк-Плесіді. Спочатку турнір мав назву Norton Skate, а згодом отримав нинішню назву.

З 1995 року Skate America входить до серії Гран-прі ISU. Це один із шести основних етапів змагань, за результатами яких фігуристи набирають очки для кваліфікації до фіналу Гран-прі. Досягали успіхів на ньому й українські спортсмени.

Найяскравішою сторінкою в історії виступів України на цьому турнірі став 1993 рік. Тоді одразу двоє українських фігуристів здобули золоті нагороди.

У чоловічому одиночному катанні переміг Віктор Петренко, який випередив американця Браяна Бойтано та росіянина Олексія Урманова. У жіночому турнірі тріумфувала Оксана Баюл. Українка залишила позаду француженку Сюр'ю Боналі та американку Тоню Гардінг.

У танцях на льоду Україна також має переможців. Олена Грушина та Руслан Гончаров виграли Skate America у 2002 році, а наступного сезону стали срібними призерами змагань.

Не залишилися без нагород і представники спортивних пар. У 1998 році "бронзу" здобули Вікторія Максюта та Владислав Жовнірський, а у 2009-му срібними призерами стали Тетяна Волосожар і Станіслав Морозов.