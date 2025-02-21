Українські фігуристи здобули бронзу на турнірі Шлях до Ігор-2026

Українські фігуристи здобули бронзу на турнірі Шлях до Ігор-2026
Софія Голіченко та Артем Даренський
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Українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський стали бронзовими призерами тестового турніру Шлях до Ігор-2026, що проходив у італійському Мілані.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
Український дует з Дніпра набрав у підсумку 164.05 балів. Вони менш ніж на 2 бали поступилися американцям Кейт Макбет та Даніїлу Паркману (165.76). Перше ж місце здобули італійці Ребекка Гіларді та Філіппо Амброзіні (171.02).
Результати турніру Шлях до Ігор-2026
- Ребекка Гіларді/Філіппо Амброзіні (Італія) – 171.02
- Кейт Макбет/Даніїл Паркман (США) -165, 76
- Софія Голіченко/Артем Даренський (Україна) – 164,05
Зауважимо, що змагання відбулися на арені, яка прийматиме XXV зимові Олімпійські ігри-2026.
Нагадаємо, нещодавно українські фігуристки Софія Римшина та Лев Мишковець здобули золоті нагороди на турнірі Edge Cup у польському місті Катовіце.