Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Фігурне катання

Українські фігуристи здобули бронзу на турнірі Шлях до Ігор-2026

Микола Дендак — 21 лютого 2025, 17:01
Українські фігуристи здобули бронзу на турнірі Шлях до Ігор-2026
Софія Голіченко та Артем Даренський
admczakworks

Українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський стали бронзовими призерами тестового турніру Шлях до Ігор-2026, що проходив у італійському Мілані.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Український дует з Дніпра набрав у підсумку 164.05 балів. Вони менш ніж на 2 бали поступилися американцям Кейт Макбет та Даніїлу Паркману (165.76). Перше ж місце здобули італійці Ребекка Гіларді та Філіппо Амброзіні (171.02).

Результати турніру Шлях до Ігор-2026

  1. Ребекка Гіларді/Філіппо Амброзіні (Італія) – 171.02
  2. Кейт Макбет/Даніїл Паркман (США) -165, 76
  3. Софія Голіченко/Артем Даренський (Україна) – 164,05

Зауважимо, що змагання відбулися на арені, яка прийматиме XXV зимові Олімпійські ігри-2026.

Нагадаємо, нещодавно українські фігуристки Софія Римшина та Лев Мишковець здобули золоті нагороди на турнірі Edge Cup у польському місті Катовіце.

Олімпійські ігри 2026 Фігурне катання Софія Голіченко

Софія Голіченко

Голіченко та Даренський з особистим рекордом завершили чемпіонат Європи з фігурного катання
Голіченко та Даренський відібралися до довільної програми Євро-2025 з фігурного катання
Голіченко і Даренський знялись з Гран-прі Skate America
Українські фігуристи в Пекіні посіли останнє місце серед спортивних пар
Голіченко - про заборону говорити російською: Обмежень немає, кожен обирає сам

Останні новини