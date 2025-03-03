Срібло і бронза на шляху до олімпійського Мілана: Голіченко та Даренський дарують оптимізм перед Іграми-2026

На чемпіонаті світу з фігурного катання серед юніорів, який завершився в Дебрецені (Угорщина), українські спортсмени вперше за 25 років виграли срібло турніру такого масштабу. Спортивна пара Софія Голіченко та Артем Даренський пропустили вперед тільки суперників із Грузії.

При цьому, двома тижнями раніше Голіченко і Даренський завоювали бронзові медалі на "дорослих" тестових змаганнях на Олімпійській арені в Мілані (Італія) Road to 26 Trophy. Виходить, у бронзових призерів турніру серед спортивних пар уже далекої туринської Олімпіади-2006 Олени Грушиної та Руслана Гончарова з'явилися спадкоємці...

Медалі два тижні поспіль

Успіхи останніх двох тижнів не можна назвати випадковими. Пара з Дніпра регулярно потрапляє в призери дорослих змагань, не кажучи вже про юніорські, куди вони ще проходять за віком.

У Дебрецені українці показали підсумковий результат (коротка + довільна програми) 164,06 бала, істотно поступившись переможцям із Грузії. Анастасія Метьолкіна і Лука Берулава набрали 191,01 бала. Але, разом з тим, Голіченко і Даренський істотно обігнали пару з Канади, які стали бронзовими призерами. Мартіна Аріано Кент і Чарлі Лаліберт-Лоран набрали 155,02 бала.

Варто зазначити, що для України ця 12-та медаль в історії юніорських чемпіонатів світу, але, як вже зазначалося, перше срібло за чверть століття. Загалом, наші фігуристи завоювали чотири золоті, три срібні та п'ять бронзових нагород. А, з урахуванням золота Дмитра Дмитренка у 1992-му, це 13-та нагорода.

А в Мілані, на передолімпійському турнірі, 21 лютого, українська спортивна пара набрала в підсумку 164.05 балів, з практично мінімальною різницею поступившись Кейт Макбет і Данилу Паркману зі США, які посіли друге місце (165.76). Переможцями в парному катанні стали італійці Ребекка Гіларді та Філіппо Амброзіні (171.02).

Артем Даренський та Софія Голіченко Getty Images

Партнер виграв бронзу юнацької Олімпіади

Ім'я Сергія Даренського вперше прозвучало у зведеннях новин ще в січні 2020-го. Тоді, на зимових юнацьких Олімпійських іграх українець, у парі з Софією Нестеровою виграв бронзову медаль у командному турнірі. Українська пара виграла нагороду в складі змішаної команди Team Vision.

Це був перший великий міжнародний успіх 18-річного на той момент спортсмена. При тому, що з Нестеровою Даренський встиг уже стати дворазовим чемпіоном України. Але саме після юнацької Олімпіади він змінив партнерку, ставши в пару з Голіченко.

Перший сезон у парі з новою партнеркою затьмарився неприємним інцидентом на кваліфікаційному до Ігор Пекін-2022 чемпіонаті світу. На чемпіонаті світу-2021 у Стокгольмі (Швеція) пара не виступила через позитивний тест на коронавірус. А вже наступного сезону 2021/22 на Набельхорн Трофі, останньому кваліфікаційному турнірі до Олімпіади, українська пара посіла лише 11-те місце і не потрапила до числа учасників Олімпіади.

Проте збірна України змогла кваліфікуватися в командний турнір, а Даренський і Голіченко потрапили до складу команди, як найкраща спортивна пара країни. Утім, у Пекіні українська команда посіла останнє 10-те місце в короткій програмі й не потрапила в довільну. А Даренський і Голіченко посіли 9-те місце в короткій програмі спортивних пар тільки тому, що... пари з Німеччини не було в цьому виді програми.

Жити й змагатися, всупереч війні

Одразу після Олімпіади Україну і весь світ вразило повномасштабне вторгнення російської армії в нашу країну. Але, попри такі страшні події, Софія та Артем знайшли в собі сили тренуватися і готуватися до чемпіонату світу. Ба більше, до другого за значимістю старту сезону після Ігор, вони поставили нову коротку програму на пісню "Жива" українського гурту The Hardkiss (солістка Юлія Саніна) і посіли з нею 13-те місце на дебютному для себе чемпіонаті світу.

На жаль, з довільної програми спортсмени змушені були знятися, щоб уникнути травми.

Регулярні успіхи й надії на ЧС

У поточному олімпійському циклі українська пара періодично потрапляє в призери як дорослих, так і юніорських змагань. Так, у грудні 2023-го, Голіченко та Даренський стали бронзовими призерами міжнародного турніру Golden Spin of Zagreb, що проходить у столиці Хорватії. Вони посіли третє місце на змаганнях дев'ятого, останнього етапу серії Челенджер із найкращими результатами в сезоні. За коротку програму наша спортивна пара отримала від суддів 55.92 бала, за довільну – 106.25 бала та 162.17 бала в підсумку.

Артем Даренський та Софія Голіченко Getty Images

А у вересні 2024-го, вже на початку нинішнього сезону, пара стала срібним призером п'ятого етапу серії Гран-прі серед юніорів у Гданську (Польща). Підопічні Ігоря Марченка після виконання короткої програми посідали друге місце (51.81 бала), у довільній показали п'ятий результат (84.77 бала), однак у підсумку зберегли другу позицію. За сумою двох виступів фігуристи з Дніпра отримали від суддів 136.58 бала. Переможцями турніру в парному катанні стали китайські фігуристи Чжан Цзясюань і Хуан Іхан (161.96 бала), а бронзовими призерами – Джулія Кватроккі та Симон Демаре з Канади (134.88 бала).

Попереду чемпіонат світу 2025 – головна подія сезону і знаковий старт, що визначає розклади перед олімпійським сезоном 2025/26. Від результату цього старту залежить дуже багато для спортсменів у вже наступному олімпійському сезоні 2025/26. Головний турнір року відбудеться 25-30 березня в Бостоні (США).

Українські призери юніорських чемпіонатів світу