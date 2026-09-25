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Сумоїст Аонішікі: Буду боротися так, щоб інтрига на Aki Basho трималася до останнього

Руслан Травкін — 25 вересня 2026, 02:43
Сумоїст Аонішікі: Буду боротися так, щоб інтрига на Aki Basho трималася до останнього
Аонішікі зі спонсорськими конвертами
nikkansports.com

Українець Данило Аонішікі Явгусишин завдяки перемозі над Кінбозаном довів свій показник на турнірі Aki Basho до 9-3, що дозволяє йому залишатися в гонці за Кубок Імператора.

У коментарі для Nikkan Sports сумоїст запевнив, що до останнього боротиметься за юшо (перемогу на турнірі).

"Я хочу боротися так, щоб змагання залишалися напруженими до самого кінця. Я в хорошій формі".

Також він радий, що зумів здолати Кінбозана під час 12-го дня башо.

"Поєдинок вийшов хорошим. Я зміг впевнено зіткнутися з суперником. Мій наставник казав мені, щоб я саме так і робив. Щодо змісту, то я вважаю, що це був мій стиль сумо".

Наразі лідером є йокозуна Оносато з результатом 11-1. Данило, Фуджинокава та Асанояма ділять другу сходинку.

Переможцем стане той рікіші, який за 15 днів набере найбільшу кількість перемог. В останні дні турніру між собою зводять сумоїстів із найвищими рангами.

Під час 13-го дня Данило боротиметься з Котозакурою, потім – з Кірішімою, а в останній день – з Оносато. Аонішікі треба перемагати суперників та сподіватися, що Оносато буде програвати, щоб мати шанси завоювати Кубок Імператора.

Раніше ми повідомляли, що казах Кінбозан назвав причину поразки від Явгусишина. 

Сумо Данило Аонішікі Явгусишин

Данило Аонішікі Явгусишин

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