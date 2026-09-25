Сумоїст Аонішікі: Буду боротися так, щоб інтрига на Aki Basho трималася до останнього

Українець Данило Аонішікі Явгусишин завдяки перемозі над Кінбозаном довів свій показник на турнірі Aki Basho до 9-3, що дозволяє йому залишатися в гонці за Кубок Імператора.

У коментарі для Nikkan Sports сумоїст запевнив, що до останнього боротиметься за юшо (перемогу на турнірі).

"Я хочу боротися так, щоб змагання залишалися напруженими до самого кінця. Я в хорошій формі".

Також він радий, що зумів здолати Кінбозана під час 12-го дня башо.

" Поєдинок вийшов хорошим. Я зміг впевнено зіткнутися з суперником. Мій наставник казав мені, щоб я саме так і робив. Щодо змісту, то я вважаю, що це був мій стиль сумо".

Наразі лідером є йокозуна Оносато з результатом 11-1. Данило, Фуджинокава та Асанояма ділять другу сходинку.

Переможцем стане той рікіші, який за 15 днів набере найбільшу кількість перемог. В останні дні турніру між собою зводять сумоїстів із найвищими рангами.

Під час 13-го дня Данило боротиметься з Котозакурою, потім – з Кірішімою, а в останній день – з Оносато. Аонішікі треба перемагати суперників та сподіватися, що Оносато буде програвати, щоб мати шанси завоювати Кубок Імператора.

Раніше ми повідомляли, що казах Кінбозан назвав причину поразки від Явгусишина.