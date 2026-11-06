Аонішікі пояснив, чому має погані результати у протистоянні з Оносато

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин назвав фактори, які заважають йому перемагати йокозуну Оносато. Рікіші зустрічалися шість разів – українець здобув лише один тріумф.

Слова 22-річного Аонішікі передає Lb.ua.

"Його розмір: він вищий і важчий за мене. Попри свою вагу, доволі швидкий і рухливий. Також у нього гарний старт. Я повністю програю в габаритах, тому мені потрібно лівою чи правою рукою дотягнутися до його поясу. В останній сутичці я намагався вхопитися за пояс, але він обірвався, тому не зміг зупинити його старт".

Єдина перемога була в липні цього року на Nagoya Basho. Данило тоді виступав із травмами на обох ногах.

"Чи було складно? Так, але коли дивишся на результат, то й ноги перестають боліти".

Українець дебютував у сумо у вересні 2023 року. За 8 турнірів він пройшов 5 нижчих дивізіонів.

Під час виступів у макуучі (найсильніший дивізіон) здобув 108 перемог при 37 поразках. На рахунку українця 3 Кубки Імператора та 2 джун-юшо (других місць).

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Раніше Данило висловив вдячність українським уболівальникам за підтримку.

Нагадаємо, в оновленому банзуке Аонішікі отримав символічне підвищення.