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Колишній зірковий сумоїст: Чекаю, щоб побачити Аонішікі без травм

Руслан Травкін — 6 листопада 2026, 03:10
Колишній зірковий сумоїст: Чекаю, щоб побачити Аонішікі без травм
Данило Аонішікі Явгусишин
Скриншот

Колишній секіваке Ваканосато став гостем японського транслятора сумо телеканалу "ABEMA", де поділився думками про Данила Аонішікі Явгусишина.

Його слова цитує Sanspo.com.

"Все залежить від стану здоров'я Аонішікі. Проте в Нагої у липні та на башо у вересні, навіть попри травму, він показав такий рівень сумо і досягнув результатів. Коли він одужає, хто знає, наскільки сильним він стане. Я справді з нетерпінням чекаю на це".

Ваканосато додає, що Данило поки що не знайшов ключ від габаритного йокозуни Оносато, але вірить, що прогрес може настати.

"У нього завжди були проблеми проти Оносато, а точніше, вони ніколи не були гарними суперниками один для одного.

Початковий заряд та сила Оносато завжди виштовхували Аонішікі. Тож, якщо він зможе перемогти Оносато своїм власним стилем сумо, він підніметься на вищий рівень".

За кар'єру (1992-2015) Ваканосато тричі ставав чемпіоном у джурьо (другий за силою дивізіон), а в макуучі двічі отримував джун-юшо (друге місце).

Нагадаємо, раніше Явгусишин підтвердив, що чудово готується до Kyushu Basho 2026, але боїться захворіти. 

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