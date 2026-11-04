Сумоїст Аонішікі назвав свій головний страх перед Kyushu Basho 2026

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин продовжує підготовку до турніру Kyushu Basho 2026. За його словами, він добре тренується, але оскільки в Японії стало прохолодніше, то має страх захворіти.

Слова спортсмена цитує Sanspo.com.

"Я зміг тренуватися більше, ніж перед минулим турніром. Я добре готувався, але якщо я захворію, то все буде марно. Важливо не захворіти".

Кілька днів тому Данило здобув 7 перемог за 8 сутичок над перспективним японцем Фуджінокавою.

Kyushu Basho 2026 проходитиме з 8 по 22 листопада у місті Фукуока. Решту днів Явгусишин проводитиме тренувальні сутички лише з борцями власної стайні (школи сумо).

На останньому турнірі він програв йокозуні Ооносато у фінальному поєдинку, але Kyushu Basho – це щасливе місце для нього, оскільки українець виграв свій перший Кубок Імператора саме тут рік тому.

Нагадаємо, в оновленому банзуке Аонішікі отримав символічне підвищення.