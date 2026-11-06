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Аонішікі: Хочу подякувати українським уболівальникам за підтримку

Руслан Травкін — 6 листопада 2026, 12:41
Аонішікі: Хочу подякувати українським уболівальникам за підтримку
Данило Аонішікі Явгусишин
Nikkan Sports

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин зізнався, що відчуває підтримку від вболівальників з України перед кожним башо.

Про це він сказав в інтерв'ю для Lb.ua.

"Передусім дякую за підтримку. Відчуваю її перед кожним турніром і після нього. Хочу найближчим часом стати йокозуною і порадувати всіх".

Українець додав, що зараз повністю сконцентрований на підготовці до Kyushu Basho.

"Додаємо обертів. Турнір починається 8 листопада. До 6-го в нас будуть звичайні тренування, потім один вихідний, а потім будемо починати боротьбу.

Моя ліва нога? Уже набагато краще, лікуюся. Не сказав би, що повністю відновився, але набагато краще, ніж було на попередньому турнірі".

Kyushu Basho 2026 проходитиме з 8 по 22 листопада у місті Фукуока. На останньому турнірі він програв йокозуні Оносато у фінальному поєдинку, але Kyushu Basho – це щасливе місце для нього, оскільки українець виграв свій перший Кубок Імператора саме тут рік тому.

Нагадаємо, колишній японський сумоїст вірить, що Данило ще не досягув своєї стелі. 

Сумо Данило Аонішікі Явгусишин

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