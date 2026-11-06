Аонішікі: Хочу подякувати українським уболівальникам за підтримку

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин зізнався, що відчуває підтримку від вболівальників з України перед кожним башо.

Про це він сказав в інтерв'ю для Lb.ua.

"Передусім дякую за підтримку. Відчуваю її перед кожним турніром і після нього. Хочу найближчим часом стати йокозуною і порадувати всіх".

Українець додав, що зараз повністю сконцентрований на підготовці до Kyushu Basho.

"Додаємо обертів. Турнір починається 8 листопада. До 6-го в нас будуть звичайні тренування, потім один вихідний, а потім будемо починати боротьбу. Моя ліва нога? Уже набагато краще, лікуюся. Не сказав би, що повністю відновився, але набагато краще, ніж було на попередньому турнірі".

Kyushu Basho 2026 проходитиме з 8 по 22 листопада у місті Фукуока. На останньому турнірі він програв йокозуні Оносато у фінальному поєдинку, але Kyushu Basho – це щасливе місце для нього, оскільки українець виграв свій перший Кубок Імператора саме тут рік тому.

Нагадаємо, колишній японський сумоїст вірить, що Данило ще не досягув своєї стелі.