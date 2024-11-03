Американець з українським корінням виграв Нью-Йоркський марафон на інвалідних візках

Американець Деніел Романчук виграв Нью-Йорський марафон 2024 на інвалідних візках.

Він подолав дистанцію за 1:36:31. Це дозволило на 5 секунд випередити британця Девіда Вейра. Японець Томокі Сузукі фінішував третім – він відстав від переможця на 13 секунд.

Швейцарець Марсель Хуг на прізвисько "срібна куля", який вигравав цей марафон попередні три роки, фінішував лише четвертим.

Для Романчука це перша перемога на Нью-Йорському марафоні. У 2018 році параспортсмен виграв Чикагзький марафон, а наступного року був найкращим у Бостонському марафоні. Цього літа на Паралімпійських іграх у Парижі він здобув дві золоті медалі.

Результати Нью-Йоркського марафону 2024 серед спортсменів на інвалідних візках:

Деніел Романчук (США) – 1:36:31 Девід Вейр (Великобританія) – 1:36:36 Томокі Сузукі (Японія) – 1:36:44 Марсель Хуг (Швейцарія) – 1:40:10 Шо Ватанабе (Японія) – 1:41:04

26-річний Деніел народився з вродженою вадою хребта. Романчук народився в США, але має українське коріння по батьковій лінії.

Нагадаємо, з результатами Нью-Йоркського марафону можна ознайомитися ТУТ.