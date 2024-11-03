Нідерландець Нагейе та кенійка Чепкіруї перемогли на Нью-Йоркському марафоні 2024

Завершився Нью-Йоркський марафон 2024. У чоловіків переміг Абді Нагейе, кенійка Шейла Чепкіруї стала тріумфаторкою серед жінок.

Нідерландський легкоатлет показав результат 2:07:39. Чепкіруї здолала дистанцію за 2:24:35.

Кенієць Еванс Чебет, який виграв гонку в 2022 році, фінішував із відставанням у шість секунд. Третім став Альберт Корір з Кенії. Чемпіон минулого року Тамірат Тола з Ефіопії став четвертим.

Слідом за Чепкіруї фінішувала Геллен Обірі. Вона відстала на 14 секунд. Обірі минулого року стала переможницею марафону. Також Геллен двічі вигравала Бостонський марафон. Третьою прибігла ще одна кенійка Вівіан Черуйот.

Результат чоловічого марафону:

1. Абді Нагейе (Нідерланди) – 2:07:39

2. Еванс Чебет (Кенія) – 2:07:45

3. Альберт Корір (Кенія) – 2:08:00

4. Тамірат Тола (Кенія) – 2:08:12

5. Джеффрі Камворор (Кенія) – 2:08:50

NEW YORK CHAMPION 😭🗽



After fifth, third, and fourth, Abdi Nageeye🇳🇱 runs 2:07:39 to finally win the @nycmarathon!#NNRunningTeam #TCSNYCMarathon pic.twitter.com/vhrqJ4jTtw — NN Running Team (@NNRunningTeam) November 3, 2024

Результат жіночого марафону:

1. Шейла Чепкіруї (Кенія) – 2:24:35

2. Геллен Обірі (Кенія) – 2:24:49

3. Вівіан Черуйот (Кенія) -2:25:21

4. Юніс Чумба (Бруней) – 2:25:58

5. Фаб'єн Шлумпф (Швейцарія) – 2:26:31

Your 2024 #TCSNYCMarathon Open Women's division champion is Sheila Chepkirui of Kenya in an official time of 2:24:35. 🥇 pic.twitter.com/TWr4a0nVJb — TCS New York City Marathon (@nycmarathon) November 3, 2024

Нью-Йорський марафон – це щорічна подія, яка проходить у першу неділю листопада. Він був заснований ще 1970 року. Дистанція складає 42,195 км.