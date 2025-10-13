Літтлер виграв фінал World Grand Prix з дартсу

В англійському Лестері завершився фінальний матч World Grand Prix з дартсу, в якому 18-річний Люк Літтлер зустрічався з зірковим Люком Хамфрісом.

Перемогу здобув чинний чемпіон світу з рахунком 6:1.

Цікаво, що шість з семи зіграних партій завершились із рахунком 3:2 на користь молодого гравця, який щоразу при 2:2 забирав останній лег.

World Grand Prix з дартсу

Лестер, Велика Британія, фінал

Призовий фонд: 600 000 фунтів

Люк Хамфріс (Англія, 1) – Люк Літтлер (Англія, 2) – 1:6

Турнір відбувався за правилами "double in – double out" – це означає, що гравець має потрапити дротиком у сектор подвоювання не тільки наприкінці легу, а й на початку.

Зазначимо, що взимку Літтлер став наймолодшим в історії чемпіоном світу з дартсу, перегравши Майкла ван Гервена.