Літтлер виграв фінал World Grand Prix з дартсу

Володимир Максименко — 13 жовтня 2025, 09:28
Люк Літтлер
В англійському Лестері завершився фінальний матч World Grand Prix з дартсу, в якому 18-річний Люк Літтлер зустрічався з зірковим Люком Хамфрісом.

Перемогу здобув чинний чемпіон світу з рахунком 6:1.

Цікаво, що шість з семи зіграних партій завершились із рахунком 3:2 на користь молодого гравця, який щоразу при 2:2 забирав останній лег.

World Grand Prix з дартсу
Лестер, Велика Британія, фінал
Призовий фонд: 600 000 фунтів

Люк Хамфріс (Англія, 1) – Люк Літтлер (Англія, 2) – 1:6

Турнір відбувався за правилами "double in – double out" – це означає, що гравець має потрапити дротиком у сектор подвоювання не тільки наприкінці легу, а й на початку.

