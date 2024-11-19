1000 днів незламності: як війна змінила спортивну інфраструктуру України

Сьогодні, 19 листопада 2024 року, минає 1000 днів із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця дата символізує не лише незламність нашого народу, а й величезні втрати, які довелося пережити. Однією з найболючіших сфер руйнувань стала спортивна інфраструктура.

За офіційними даними Міністерства молоді та спорту України, війна знищила та пошкодила понад 500 спортивних об'єктів. Серед них:

- 77 стадіонів;

- 52 спорткомплекси;

- 102 спортивні бази та школи;

- 174 спортзали;

- 15 басейнів;

- 6 льодових арен;

- 5 яхт-клубів;

- 3 тири;

- 2 бази для велоспорту;

- по одній базі для кінного спорту та біатлону.

Найбільше постраждали регіони, що знаходяться в зоні активних бойових дій. Харківська область втратила 163 об'єкти, Луганська – 95, Донецька – 72. На Херсонщині зруйновано 79 спортивних об'єктів. Значні втрати також зафіксовані в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській, Сумській та Запорізькій областях.

Стадіон на Харківщині

Спортивна школа з академічного веслування в Ладижині

Стадіон в Ірпені

Льодовикова арена у Дружківці

Спортивна база Динамо у Запоріжжі

Стадіон у Харкові

Спорткомплекс у Кураховому

Стадіон у Миколаєві

Голова НОК Вадим Гутцайт не так давно сказав слова, які показують нашу стійкість та цілеспрямованість.

" Ворог знищує наші спортивні комплекси, стадіони та палаци, але не знищить український спорт і нашу силу духу!" – заявив Гутцайт.

Дійсно, ці 1000 днів стали випробуванням для кожного з нас. Однак українці продовжують відновлювати зруйноване, будувати нове й боротися за своє майбутнє. Спорт, як символ сили духу, залишиться тією сферою, яка надихає нас на перемогу.

Пам’ятаймо: кожен зруйнований стадіон чи спортзал – це не просто будівля, а втрачена можливість для тисяч українців тренуватися, мріяти і здобувати перемоги. Але ми обов’язково відбудуємо все і досягнемо більшого, ніж будь-коли!