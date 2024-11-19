1000 днів незламності: як війна змінила спортивну інфраструктуру України
Сьогодні, 19 листопада 2024 року, минає 1000 днів із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця дата символізує не лише незламність нашого народу, а й величезні втрати, які довелося пережити. Однією з найболючіших сфер руйнувань стала спортивна інфраструктура.
За офіційними даними Міністерства молоді та спорту України, війна знищила та пошкодила понад 500 спортивних об'єктів. Серед них:
- 77 стадіонів;
- 52 спорткомплекси;
- 102 спортивні бази та школи;
- 174 спортзали;
- 15 басейнів;
- 6 льодових арен;
- 5 яхт-клубів;
- 3 тири;
- 2 бази для велоспорту;
- по одній базі для кінного спорту та біатлону.
Найбільше постраждали регіони, що знаходяться в зоні активних бойових дій. Харківська область втратила 163 об'єкти, Луганська – 95, Донецька – 72. На Херсонщині зруйновано 79 спортивних об'єктів. Значні втрати також зафіксовані в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській, Сумській та Запорізькій областях.
Голова НОК Вадим Гутцайт не так давно сказав слова, які показують нашу стійкість та цілеспрямованість.
"Ворог знищує наші спортивні комплекси, стадіони та палаци, але не знищить український спорт і нашу силу духу!" – заявив Гутцайт.
Дійсно, ці 1000 днів стали випробуванням для кожного з нас. Однак українці продовжують відновлювати зруйноване, будувати нове й боротися за своє майбутнє. Спорт, як символ сили духу, залишиться тією сферою, яка надихає нас на перемогу.
Пам’ятаймо: кожен зруйнований стадіон чи спортзал – це не просто будівля, а втрачена можливість для тисяч українців тренуватися, мріяти і здобувати перемоги. Але ми обов’язково відбудуємо все і досягнемо більшого, ніж будь-коли!