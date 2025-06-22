500 тисяч доларів кожному: Туреччина натуралізувала медалістів Олімпійських ігор у Парижі

Ямайські легкоатлети Раджиндра Кемпбелл та Роже Стона отримали турецьке громадянство.

Про це повідомляє Sportsmax.tv.

Цей крок позбавляє обох чоловіків права представляти Ямайку на світових заходах протягом наступних трьох років, включаючи цьогорічний Чемпіонат світу з легкої атлетики в Токіо та Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Як повідомляється, процес натуралізації очолював відомий американський спортивний агент, відомий своїми глибокими зв'язками в міжнародній атлетиці.

Стона та Кемпбелл прийняли пропозиції, що включають бонус за підписання контракту в розмірі 500 000 доларів США, щомісячні стипендії та шестизначні винагороди за місця на подіумі на міжнародних чемпіонатах.

26-річний Стона став олімпійським чемпіоном Парижа у метанні диску. Старший на три роки Кемпбелл здобув бронзу в дисципліні штовхання ядра.