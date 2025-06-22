Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Олімпійські ігри

500 тисяч доларів кожному: Туреччина натуралізувала медалістів Олімпійських ігор у Парижі

Руслан Травкін — 22 червня 2025, 11:47
500 тисяч доларів кожному: Туреччина натуралізувала медалістів Олімпійських ігор у Парижі
Реджиндра Кемпбелл і Родже Стона
sportsmax.tv

Ямайські легкоатлети Раджиндра Кемпбелл та Роже Стона отримали турецьке громадянство.

Про це повідомляє Sportsmax.tv.

Цей крок позбавляє обох чоловіків права представляти Ямайку на світових заходах протягом наступних трьох років, включаючи цьогорічний Чемпіонат світу з легкої атлетики в Токіо та Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Як повідомляється, процес натуралізації очолював відомий американський спортивний агент, відомий своїми глибокими зв'язками в міжнародній атлетиці.

Стона та Кемпбелл прийняли пропозиції, що включають бонус за підписання контракту в розмірі 500 000 доларів США, щомісячні стипендії та шестизначні винагороди за місця на подіумі на міжнародних чемпіонатах.

26-річний Стона став олімпійським чемпіоном Парижа у метанні диску. Старший на три роки Кемпбелл здобув бронзу в дисципліні штовхання ядра. 

Легка атлетика Олімпійські ігри

Олімпійські ігри

Триразова чемпіонка світу завершить кар'єру після Олімпійських ігор у Мілані
Олімпійська чемпіонка Барселони в 50-річному віці здобула медаль Кубку світу
Новозеландський чемпіон зимової Олімпіади завершив кар'єру в 23-річному віці
Я завжди був відданий збірній США, – ЛеБрон розкрив, чи зіграє на домашній Олімпіаді-2028
Багаторазовий олімпійський чемпіон став банкрутом та винен майже 300 тисяч доларів

Останні новини