Чемпіон Паралімпійських ігор продемонстрував погіршення золотої медалі

Зірка Паралімпійських ігор Хантер Вудхолл розповів про шокуючий стан своєї паризької золотої медалі лише через п’ять місяців після Ігор.

Про це пише The Guardian.

Параспортсмен зробив огляд на нагороду в своєму акаунті в соцмережі Tik-Tok. 26-річний Вудхолл у Парижі виграв золото з бігу на дистанцію 400 м категорії T62 (спортсмени без нижніх кінцівок).

"Мені потрібна думка щодо чогось. Як ви могли бачити, я випадково порвав стрічку на своїй медалі з Парижа.

Ми звернулися, і вони сказали, що полагодять стрічку – єдина проблема полягає в тому, що ви не можете зняти стрічку, не пошкодивши медаль. Тож тепер у мене є два варіанти.

Я можу надіслати цю медаль назад, і вони можуть надіслати мені нову медаль із фіксованою стрічкою, але це буде інша медаль. Або я зберігаю оригінальну медаль і лагоджу ремінь, пришиваю його чи що завгодно, і матиму історію, яка йде разом із вм’ятинами. Ми справді не можемо вирішити", – заявив він.