У Мілані та Кортіні запалили олімпійський вогонь

Закінчилась церемонія відкриття XXV зимових Олімпійських ігор-2026, яка відбувалась легендарному стадіоні "Сан-Сіро".

Урочиста подія мала насичену програму. Українську делегацію на презентації усіх країн очолили скелетоніст Владислав Гераскевич та шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко, які були прапороносцями збірної.

Найголовніший момент, якого усі чекали. Альберто Томба та Дебора Компаньоні запалили олімпійський вогонь у Мілані! Паралельно Софія Ґоджа запалила вогонь у Кортіні.

У суботу, 7 лютого, змагальний день розпочнеться з керлінгу: Велика Британія – Канада та Швейцарія – Швеція (сесія 7, змішані пари, попередній етап). Початок – о 11:05 (за київським часом).

Із повним розкладом Олімпійських ігор-2026 можна ознайомитись – тут.

Нагадаємо, Олімпіада-2026 триватиме до 22 лютого. Україна буде представлена 46 спортсменами в 11 видах спорту.