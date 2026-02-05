Тренер збірної України з шорт-треку: Наші спортсмени зробили велику працю, щоб потрапити на Олімпіаду-2026

Тренер збірної України з шорт-треку Віталій Сівак заявив, що українські спортсмени зробили велику працю, заробивши 3 ліцензії на 3 дистанціях Олімпійських ігор-2026.

Про це, а також про атмосферу в Олімпійському містечку, підготовку до змагань та статус прапороносця Єлизавети Сидьорко Сівак розповів у розмові з Чемпіоном.

"Наші підопічні зробили велику працю, вони вибороли ліцензії на 3 дистанції – такого ще не було в історії, щоб на 3 дистанціях ми мали 3 ліцензії. Хотілося б, щоб вони вийшли якомога далі в наступних колах змагань. Звичайно спортсменам і тренерам хочеться найвищих досягнень, але ми будемо задоволені найкращим часом, який покажуть українські атлети та виходом до наступних раундів змагань".

Тренер збірної України розповів про атмосферу в Олімпійському містечку.

"Для мене – це доросла друга Олімпіада і ще я тричі був на юнацьких Олімпійських іграх. Тут дуже хороша атмосфера, ми лише вчора приїхали, тому ще всього не побачили. Тут хороший тренажерний зал, чудова їдальня, усе нове, чисте, акуратне – дуже чудова атмосфера. Відчувається святково, кожні Олімпійські ігри – це нове свято".

Фахівець поділився деталями підготовки Олега Гандея та Єлизавети Сидьорко, які представлятимуть Україну в змаганнях з шорт-треку.

"Цей Олімпійський цикл був для нас успішнішим, наразі ми тренуємось у Польщі й маємо чимало змагань. У результатах ми точно виросли з початку повномасштабного вторгнення. До Олімпіади в Пекіні тренуватися в Казахстані мав змогу лише Олег (Гандей, – прим.), а зараз ми зуміли організувати й Лізі (Сидьорко, – прим.) умови для тренувань з більш досвідченими спортсменами".

Віталій Сівак додав, що статус прапороносця Сидьорко є великою честю для українського шорт-треку, а також розповів про батька Єлизавети, який захищає Україну на фронті.

"Для нашого виду спорту це дуже велика честь, що Єлизавету Сидьорко обрали прапороносцем. Для Лізи взагалі, бо в неї батько на фронті, на передовій, на дуже важкому напрямку. Для нього думаю це буде дуже приємно, коли він побачить свою доньку з державним прапором України. Батько Лізи вже приблизно два з половиною роки на фронті, воює в силах безпілотних систем. У прокляття прапороносців не вірю, тим паче уже у двох Олімпіадах спортсмени, що несли прапор продемонстрували чудові результати", – підсумував Сівак.

Нагадаємо, що змагання з шорт-треку на Олімпіаді-2026 розпочнуться вже 10 лютого. Олімпійські ігри в Мілані Кортіна-д'Ампеццо триватимуть з 6 по 22 лютого. Україна буде представлена в 11 видах спорту 46 спортсменами.

Зазначимо, що Єлизавета Сидьорко стане першою представницею України у жіночому шорт-треку з 1998 року.