Тандреволл: У мене більше енергії, ніж раніше

Зіркова норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволл зізналася, що через пропуск значної частини минулого сезону через проблеми з серцем розпочинає підготовку до нової кампанії зі значно більшим запасом енергії.

Спортсмену цитує FondoItalia.

"Я на такому рівні, що сама трохи дивуюсь. У мене більше енергії, ніж раніше, і я відчуваю, що мій організм не такий виснажений, бо цієї зими я менше змагалася. Це також означає, що я можу почати базові тренування раніше, ніж торік", – заявила норвежка.

Також Тандреволл поділилася враженнями від операції на мигладиках, яку їй довелося перенести.

"Не хочу вдаватися в подробиці для тих, хто сам цього не пережив, але я неймовірно рада, що не знала, на що йду. Це було набагато гірше, ніж я уявляла. Кажуть, що в дорослому віці це переноситься важче – і я б нікому такого не побажала".

Нагадаємо, Тандреволл увійшла до складу збірної Норвегії на наступний сезон.