Пройс під небом, Сімон у снігу, а Вірер в Інтері: зіркові біатлоністки готуються до олімпійського сезону

У той час, як українські біатлоністки готуються до олімпійського сезону на Львівщині, їхні суперниці, звісно, теж не сплять. Хіба що міцно засинають після інтенсивних тренувань. У цей період заняття відносно довільні – підкорюють гірські вершини, велосипед, загальна фізична підготовка – така собі розминка перед більш виснажливими зборами.

Ми традиційно заглянули в соцмережі відомих біатлоністок і знайшли там чимало цікавого та пізнавального.

Тріумфаторка сезону, володарка Великого кришталевого глобусу Франциска Пройс – дійсно на вершині! Підкорила гірський хребет Гохфетльн неподалік Рупольдинга, а це висота майже 1700 метрів. Крос-похід здійснила зі своїм улюбленим псом. Цей вірний чотирилапий фігурує в багатьох дописах титулованої німкені.

"Сезон гірського бігу вже триває", – написала біатлоністка.

У горах проводить "передсезонку" й норвежка Інгрід Тандреволд! Але вона досі на лижах. Щоправда, без гвинтівки, та ще й з оголеними ногами!

А перед цим норвежка похвалилась велопробігом на 750 км!

Попри всі проблеми з серцем, атлетка має чимало енергії на наступний сезон.

У горах активно проводить час титулована француженка Жулья Сімон – третій номер світового заліку

"Тренер сказав мені: у травні роби те, що тобі подобається", – написала біатлоністка й розважилася на повну! Після пробіжки гірським хребтом, в шортах катається на снігу, який ще де не де залишився! Жулья – завжди така ж пристрасна та ризикована на дистанції!

Словенка Анна Марія Лампіч у минулому сезоні постала грізною силою, і тепер неабияку увагу приділяє силовим вправам. Тренується у Хорватії.

Італійська легенда Доротея Вірер – у колі друзів, знайомих та зіркових футболістів міланського Інтера!

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В її Instagram традиційно багато найрізноманітніших світлин – модне вбрання, екстремальний відпочинок – це все про колоритну 35-річну італійку. Перед домашньою Олімпіадою-2026 дійсно потрібно набратися сил.

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Ділиться світлинами з відпочинку й Лєна Геккі-Гросс. Швейцарку занесло аж до Нової Зеландії!

А кілька тижнів тому вона показала, як екстремально летить у прірву з мосту! Дівчина-адреналін!

Хоча після насиченого відпочинку таки довелося повертатися до рутинної тренувальної роботи.

Шведські сестри Ганна та Ельвіра Еберг з командою побували на зборі у Греції. Велотренування – один з його етапів.

Словацька біатлоністка Пауліна Батковська-Фіалкова, яка вдало повернулась у біатлон після декретної відпустки, живе будівництвом. Сім’я розширилась і зводить нове помешкання.

Одна з приємних несподіванок сезону Суві Мінкінен отримує нагороди! 30-річна фінка дійсно заслужила на таку честь і вже мріє про олімпійську медаль! Білявка з яскравими квітами – це ніби символ весни, яка у Фінляндії холодніша навіть за український "колючий" травень.

А тим часом в Україну завітало тепло – літо вже за 10 днів, і не так далеко біатлонна спека! На носі – олімпійський сезон!