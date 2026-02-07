Домінація Карлссон, сльози Ніки Превц. Підсумки лижного дня на Олімпіаді-2026

Стрибки з трампліна

Старт дня:

Нормальний трамплін, HS 109, жінки

У перший же день Олімпіади-2026 було розіграно комплект нагород у стрибках на лижах з трампліна – жінки змагалися на нормальному, 90-метровому трампліні. Були побоювання, що інтриги в боротьбі за золото не буде – Ніка Превц була дуже явним фаворитом №1.

Проте ці побоювання не справдилися – турнір вийшов неймовірно напруженим та інтригуючим. Після першої спроби трійку лідерів ділило всього 1,2 бала, у підсумку переможця та срібного призера розділили 1,1 бала. І чемпіоном стала не Превц – вона була змушена задовольнитися сріблом. Після завершення змагань Ніка не приховувала свого розчарування та розплакалася. На щастя, у неї буде ще два шанси на золото – мікст і особистий турнір на великому трампліні.

Ну а золото завоювала Анна Одін Стрьом, яка у поточному сезоні виступає дуже стабільно, проте перемогу на Кубку світу здобула лише одну. Загалом же збірна Норвегії блискуче підвелася до Олімпіади. Окрім Стрьом, у топ-6 також потрапили Айрін Марія Квандал і Хейді Троссеруд. Саме Квандал, яка напередодні Олімпіади оформила переможний дубль у Віллінгені, вважалася головною медальною надією Норвегії.

Бронзу завоювала Нозомі Маруяма. На початку сезону багато хто говорив про те, що вона занадто форсувала форму на листопад-грудень. Проте в підсумку найкращий сезон у кар'єрі норвежки вже приніс їй щонайменше одну медаль Олімпіади.

Найбільш образливе, четверте місце, посіла австрійка Ліза Едер. Невдало виступила збірна Німеччини. Найкращою з підопічних Хайнца Куттіна стала Селіна Фрайтаг, яка в другій спробі прорвалася з 11 місця на сьоме.

Топ-10 замкнула Анна Твардош. Прекрасний результат для жіночих польських стрибків, які історично завжди значно відставали від чоловічих. І далеко не факт, що в особистих турнірах у чоловіків комусь із поляків вдасться бодай раз потрапити у топ-10.

Гірські лижі

Старт дня:

Швидкісний спуск, чоловіки

Першим медальним стартом усієї Олімпіади-2026 був чоловічий швидкісний спуск. Як і прогнозувалося, він звівся до протистояння збірних Італії та Швейцарії. Золото завоював Франьо Фон Алльмен. У нього був більш ранній стартовий номер (8-й), ніж у лідерів збірної Італії. Проте після заїзду швейцарця вже з'явилися думки, що обіграти його буде вкрай важко.

Фон Алльмен пройшов трасу просто блискуче, особливо – ключовий сектор з "Карчентіною" та трампліном Сан П'єтро. Саме там Франьо і зробив різницю на свою користь. Слідом за минулорічним золотом чемпіонату світу в швидкісному спуску швейцарець додав до свого послужного списку й олімпійську медаль найвищого гатунку. Дуже швидко Фон Алльмен перетворився з молодого та перспективного на повноцінну суперзірку гірськолижного спорту.

Франьо Фон Алльмен Getty Images

В нинішньому сезоні аналогічна трансформація відбувається із Джованні Францоні, і домашню Олімпіаду він розпочав зі срібла. Італієць міг і виграти, проте, як уже було сказано вище, на "Карчентіні" та Сан П'єтро Фон Алльмен вирішив долю гонки на свою користь.

Бронзу завоював ще один італієць, Домінік Паріс. Олімпійська траса "Стельвіо" – його улюблена, в рамках Кубку світу він перемагав тут у швидкісному спуску цілих 6 разів, проте на Олімпіаді обмежився бронзою. У супергіганті шанси на перемогу в нього також є, проте у швидкісному спуску вони були значно вищими.

Ну а Марко Одерматт став лише четвертим. Без медалі зіркового швейцарця залишило погане проходження нижньої ділянки. Траса в Борміо має реноме найбільш фізично виснажливої на Кубку світу, і проходження її нижньої ділянки прийнято вважати лакмусовим папірцем, який чітко показує рівень фізпідготовки та витривалості спортсмена.

Проте навряд чи у випадку Одерматта можна говорити про погану фізпідготовку. Проблема радше в тому, як Марко проходив контрольні тренування. Через фізичну виснажливість траси в Борміо багато хто з гірськолижників економив сили та проходив нижню ділянку в заощадливому режимі. Швейцарець третє тренування пропускав, а в першому та другому проходив нижній сектор стоячи, а не в аеродинамічній стійці. Тобто, Марко так жодного разу і не пройшов цю ділянку на максимальних, гоночних швидкостях, і поплатився за це.

Марко Одерматт Getty Images

Варто зазначити, що берігся в тренуваннях не лише Одерматт, а й багато інших гірськолижників. Саме тому, результати тренувань у Борміо були зовсім не показовими. Хороша ілюстрація – Раян Кокран-Зігле, який виграв перше тренування та вважався одним із тіньових претендентів на медалі. Проте в підсумку він посів лише 18 місце. А ось його партнер по команді, Кайл Негомір, замкнув топ-10.

Втім, провал Кокрана-Зігле став чи не єдиною несподіванкою швидкісного спуску. Загалом же результати виявилися дуже прогнозованими: перші чотири місця посіли чотири головні фаворити. Окрім американця, розчарував і ще один герой тренувань, Маттіа Кассе, який посів лише 11 місце.

Однією з головних загроз "великій четвірці" вважався Вінсент Кріхмайр, проте він у підсумку став шостим, програвши ще одному швейцарцеві, Алексі Монне. Обезкровлена травмами Александера Омодта Кілде та Фредріка Мьоллера збірна Норвегії зуміла виставити на швидкісний спуск лише Адріана Смізета Сеєрштеда, який зійшов з дистанції.

До слова, сходів узагалі було небагато – всього два. Окрім Сеєрштеда, фінішу не дістався француз Максенс Музатон, який впав на нижній частині траси. І ось його падіння – це наслідок саме фізичної втоми. До слова, близьким до падіння внизу – і з тієї ж причини – був і його партнер по команді Нільс Альфан.

Що завтра?

12:30 – швидкісний спуск, жінки

У неділю, 8 лютого, в гірських лижах буде розіграно другий комплект нагород – у жіночому швидкісному спуску. Втім, можливі і переноси. На відміну від Борміо, в Кортіні д'Ампеццо наразі погодні умови далеко не ідеальні. У зв'язку з цим, із трьох контрольних тренувань повноцінно вдалося провести лише одне – друге.

Ліндсі Вонн, до якої в останній тиждень прикована основна увага, виглядала в тренуваннях дуже непогано, і в своїх проїздах взагалі не була схожою на важко травмовану спортсменку. Тому до числа претенденток на медалі її точно варто відносити. Як і її партнерку по команді Брізі Джонсон, яка на тренуваннях виглядає блискуче.

Ліндсі Вонн Getty Images

А ось зіркові італійки, Соф'я Годжа та Федеріка Бріньоне, у тренуваннях не феєрили. У суботньому Годжа взагалі двічі втрачала контроль над лижами та була близька до падіння. Тим не менше, серед претенденток на золото вона, беззаперечно, залишається.

Лижні гонки

Старт дня:

Скіатлон 10+10 км, жінки

Слідом за чоловічим швидкісним спуском був розіграний комплект медалей у жіночому скіатлоні. Все завершилося доволі прогнозовано – бенефісом збірної Швеції, яка забрала золото та срібло зусиллями Фріди Карлссон і Ебби Андерссон. У це важко повірити, проте золото Карлссон стало для Швеції першим в історії в жіночому скіатлоні на Олімпіадах.

Вже на класичній частині гонки вони розвалили пелотон і зуміли втекти разом із Астрід Слінд. Норвежка, як майстер саме класики, була очевидним аутсайдером у цій трійці на коньковій частині гонки. Проте тієї кризи, в яку вона потрапила, не очікував ніхто. Буквально на першому ж підйомі шведський дует утік від неї, немов від стоячої. Слінд же перейшла в режим боротьби за бронзу, проте втримати 40-секундну перевагу над групою переслідувачок не зуміла та у підсумку фінішувала лише шостою.

Безумовно, Астрід завжди була яскраво вираженою класисткою, проте з вільним стилем у неї справи загалом не такі погані, як це було на другій половині скіатлону. Тому, гадаю, причини цього провалу пов'язані, перш за все, із функціональною готовністю норвежки, а не з технічною.

Ну а битви за золото, по суті, не було взагалі. Андерссон певний час сиділа за спиною у Карлссон і практично не виходила на зміни – було видно, що вона просто на це фізично не здатна. І Фріда просто знищила свою партнерку по команді – понад 50 секунд переваги на фініші. Могла би бути і хвилина, якби Карлссон перед фінішем не почала бурхливо святкувати перемогу зі шведським прапором.

Фріда Карлссон Getty Images

Фріда завоювала своє перше олімпійське золото в кар'єрі, та зробила це в домінуючому стилі а-ля Тереза Йохауг. Схоже, шведка нарешті влучила з формою на титульному турнірі. Чи означає це, що Карлссон викосить усю дистанційну програму Олімпіади-2026? Ні, далеко не факт. У Фріди завжди були проблеми з відновленням, тому ніхто не здивується, якщо в наступних гонках вона виглядатиме значно гірше. Втім, зараз часу на відновлення у неї достатньо – розділка відбудеться аж 12 лютого.

Спершу претендувала на перемогу і ще одна шведка, Йонна Сундлінг, якій вдалося зачепитися за трійку лідерів на класичній половині дистанції. Проте вона випала з групи лідерів ще до перевзування. На другій половині дистанції Йонна продовжила втрачати час і позиції, фінішувавши у підсумку 11-ю. Питання лише одне: Сундлінг дійсно почувалася настільки погано, чи, втративши шанси на медалі, просто перейшла на економ-режим з огляду на спринт, який відбудеться у вівторок?

Ну а боротьбу за бронзу зрештою виграла Хейді Венг, яка відірвалася від групи переслідувачів на коньковій половині дистанції. Друга олімпійська медаль в кар'єрі легендарної норвежки: в 2014 році вона також стала третьою в скіатлоні. В це важко повірити, але естафетних медалей у Венг-старшої немає: в 2014 і 2022 роках Норвегія залишалася без подіуму, а в 2018 році Хейді не потрапила до золотої четвірки норвежок.

Головною сенсацією гонки стало четверте місце молодої швейцарки Наді Келін. До цього вона навіть на Кубку світу жодного разу не піднімалася вище за 7 місце.

Лише восьмою фінішувала Джессіка Діггінс. Так, американка впала на небезпечному спуску на старті гонки. Ніхто не знає, як би пішла гонка для неї, якби не те падіння та втрата контакту з пелотоном, проте претендентом на медалі Джессіка не виглядала – боротьба за загальний залік Кубку світу має свою ціну. З тих же причин очікувано невдало виступила і Моа Ілар – 14 місце.

Джессіка Діггінс Getty Images

Разом із Діггінс на спуску на першому колі дистанції впала й Каролін Сімпсон-Ларсен. У підсумку наречена біатлоніста Олава Ботна стала лише 13-ю.

П'ятою стала Кертту Нісканен, яка не зуміла втриматися в групі лідерів на улюбленій, класичній половині дистанції, проте краще, ніж очікувалася, виступила вільним стилем. А ось її партнерка по команді, Кріста Пармакоскі, провалилася, ставши лише 20-ю. Вільма Ніссінен, яка також впала на початку гонки, посіла лише 40 місце.

Лише дев'ятою стала Тереза Штадлобер. Від австрійки, яка проводить свій найкращий сезон за останні роки, точно очікувалося чогось більшого. Втім, її головний шанс – марафон у останній день Олімпіади.

Що завтра?

13:30 – скіатлон 10+10 км, чоловіки

У неділю свій скіатлон пройдуть і чоловіки. Доволі несподівано у складі збірної Норвегії не опинилося Еміля Іверсена – його замінить Маттіс Стенсхаген. Як виявилося, він напередодні Олімпіади прихворів. Схожа проблема у зіркового спринтера Еріка Вальнеша. Його участь у особистому спринті у вівторок під питанням.

Ну а сам скіатлон повинен стати внутрішньою норвезькою розбіркою з Йоханнесом Клебо в статусі явного фаворита. Втім, жіночий скіатлон показав, що траса у Валь ді Ф'ємме дуже непроста, і легко Йоханнесу точно не буде.

Йоханнес Клебо Getty Images

Хто ж може порушити гегемонію норвежців? Наприклад, шведи Едвін Ангер і Вільям Поромя. Може влаштувати селекцію на класиці Іво Нісканен. Навряд чи він претендуватиме на медалі, проте буде цікаво оцінити його форму в контексті марафону. Можуть створити норвежцям проблеми австрієць Міка Вермюлен і господар змагань, Федеріко Пеллегріно. Небезпечною темною конячкою може стати француз Уго Лапалю.