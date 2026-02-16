Це найжорстокіше, з чим може зіткнутися людина, – легендарний біатлоніст висловив підтримку Україні під час Ігор-2026

Австрійський біатлоніст Сімон Едер заявив, що не може навіть уявити, у наскільки складній ситуації живуть українці.

Його слова цитує Tribuna.

За його словами, це найжорсткіше, з чим може зіштовхнутись людина. Також срібний призер Олімпіади (2010, 2014) виділив українську збірну з біатлону.

"Я, мабуть, не можу навіть уявити, наскільки це важка ситуація, бо це найжорстокіше, з чим може зіткнутися людина. Але українська команда дуже сильна в біатлоні: хороші лижники, хороші стрільці, і вони нам потрібні", – сказав Едер.

Також австрієць вірить, що Україна надалі виховуватиме нових молодих біатлоністів. Едер запевнив, що біатлонна сім'я намагається якомога більше допомагати Україні та сподівається, що у найближчому майбутньому побачить сильну українську команду.

"Я сподіваюся, що багато дітей і надалі будуть мотивовані прийти у світ біатлону, а IBU намагається їм у цьому допомагати. Наша біатлонна родина намагається допомагати Україні, і я сподіваюся побачити сильну українську команду в найближчі роки", – додав Сімон.

Нагадаємо, що Едер став автором "срібла" Олімпійських ігор-2014 у чоловічій естафеті після перерозподілу нагород. У Росії забрали олімпійське "золото" через допінговий бан Євгена Устюгова.

42-річний біатлоніст взяв участь у змішаній естафеті, де разом зі збірною Австрії фінішував 7-м. У спринті став 46-м, а у персьюті покращив свій результат – 36-й. В індивідуалці Едер посів 34-те місце.

