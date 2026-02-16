Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Це найжорстокіше, з чим може зіткнутися людина, – легендарний біатлоніст висловив підтримку Україні під час Ігор-2026

Софія Кулай — 16 лютого 2026, 09:52
Це найжорстокіше, з чим може зіткнутися людина, – легендарний біатлоніст висловив підтримку Україні під час Ігор-2026
Сімон Едер
instagram.com/simoneder83

Австрійський біатлоніст Сімон Едер заявив, що не може навіть уявити, у наскільки складній ситуації живуть українці.

Його слова цитує Tribuna.

За його словами, це найжорсткіше, з чим може зіштовхнутись людина. Також срібний призер Олімпіади (2010, 2014) виділив українську збірну з біатлону.

"Я, мабуть, не можу навіть уявити, наскільки це важка ситуація, бо це найжорстокіше, з чим може зіткнутися людина. Але українська команда дуже сильна в біатлоні: хороші лижники, хороші стрільці, і вони нам потрібні", – сказав Едер.

Також австрієць вірить, що Україна надалі виховуватиме нових молодих біатлоністів. Едер запевнив, що біатлонна сім'я намагається якомога більше допомагати Україні та сподівається, що у найближчому майбутньому побачить сильну українську команду.

"Я сподіваюся, що багато дітей і надалі будуть мотивовані прийти у світ біатлону, а IBU намагається їм у цьому допомагати. Наша біатлонна родина намагається допомагати Україні, і я сподіваюся побачити сильну українську команду в найближчі роки", – додав Сімон.

Нагадаємо, що Едер став автором "срібла" Олімпійських ігор-2014 у чоловічій естафеті після перерозподілу нагород. У Росії забрали олімпійське "золото" через допінговий бан Євгена Устюгова.

42-річний біатлоніст взяв участь у змішаній естафеті, де разом зі збірною Австрії фінішував 7-м. У спринті став 46-м, а у персьюті покращив свій результат – 36-й. В індивідуалці Едер посів 34-те місце.

Раніше повідомлялось, що зірковий норвезький ексбіатлоніст Тар'єй Бо також підтримав Україну.

Читайте також :
Він мій добрий друг: легендарний Бйорндален – про відмову росіянина повертати золоту медаль ОІ-2014
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
біатлон Едер збірна України з біатлону

Едер

Тищенко та Журавок потрапили до ТОП-3 за влучною стрільбою на Кубку світу

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік