Вичавив із себе максимум: легендарний біатлоніст завершив карʼєру в 43 роки

Відомий австрійський біатлоніст Сімон Едер оголосив про завершення кар'єри.

Про це повідомляє Kronen Zeitung.

Спринтерська гонка в норвезькому Голменколлені стала останньою для 43-річного австрійця. За її підсумком Сімон не зумів відібратися до персьюту та масстарту.

"Я довго залишав собі невеликий шанс. Але те, що я завершу кар'єру, було на 90 відсотків зрозуміло вже досить давно. Остаточне рішення я прийняв в Осло. Я вичавив із себе максимум. Голменколлен – ідеальне місце, щоб поставити крапку. Книгу з такою кількістю сторінок рано чи пізно треба закрити, зараз саме час", – сказав Едер.

Призер Олімпійських ігор не збирається залишати улюблений спорт. В подальшому Едер планує за прикладом батька стати тренером.

"Хочу залишитися в системі, але поступово: завершити навчання й рухатися далі. Дуже важливо зробити паузу. Після стількох років у спорті – це необхідно. Хочу навчитися тренерської роботи поступово", – додав Едер.

Зазначимо, що Едер двічі ставав срібним призером Олімпійських ігор у чоловічій естафеті (2010, 2014), п'ять разів підіймався на подіум в межах чемпіонату світу (2009, 2016, 2017, 2021).

На рівні Кубку світу Едер провів 18 сезонів. Найкращий підсумковий результат австрійця у загальному заліку Кубку світу – 5-те місце (сезони 2013/14 та 2015/16). Загалом на рахунку титулованого біатлоніста 47 подіумів в особистих та командних гонках.

Едер також найкращий снайпер в історії біатлону: у лютому 2025 року він побив рекорд Уле-Ейнара Бйорндалена, закривши понад 7046 мішеней за кар'єру.

Раніше про завершення кар'єри також оголосила австрійська біатлоністка Ліза Тереза Гаузер.