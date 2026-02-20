Швеція та Швейцарія зіграють у фіналі жіночого турніру з керлінгу на Олімпіаді-2026

Українська правда
Олександр Булава — 20 лютого 2026, 18:42
Getty Images

Сьогодні, 20 лютого, відбулися півфінальні поєдинки в жіночому турнірі з керлінгу на Олімпійських іграх 2026.

Збірна Швейцарії обіграла США (7:4), а Швеція здобула перемогу над Канадою (6:3). Тепер Швейцарія і Швеція визначать, хто стане олімпійським чемпіоном, а кому дістануться срібні медалі. "Бронзу" розіграють США та Канада.

Зазначимо, що Швеція є триразовим олімпійським чемпіоном у даній дисципліні, у Швейцарії в активі два "срібла".

Матч за третє місце відбудеться 21 лютого (15:05 за київським часом), фінал – 22 лютого о 12:05 за київським часом.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг
1/2 фіналу, жінки
20 лютого

Канада – Швеція 3:6

США – Швейцарія 4:7

Нагадаємо, що перші нагороди Олімпіади-2026 вже були розіграні у керлінгу в змішаних парах. Чемпіонами стали представники Швеції, які у фіналі здолали США, а "бронзу" завоювала Італія, яка переграла Велику Британію.

Олімпійські ігри-2026

