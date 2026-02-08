Ці важкі обставини спричинені агресією РФ: Самуельссон звернувся до українських вболівальників

Шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон поділився враженнями від свого виступу у змішаній естафеті на Олімпіаді‑2026, на якому його команда посіла 5-те місце, а також звернувся до українських уболівальників біатлону, наголосивши, що саме через агресію Росії вони наразі перебувають у жахливій ситуації.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

"Я не дуже задоволений своїм виступом. Хід був хорошим, лежка на стрільбі теж, але стійка – жахлива. Сьогодні результат такий, який є, і саме він має значення. І він, м'яко кажучи, був не найкращим. Чи є у мене слова для українських вболівальників? Я можу тільки уявити, наскільки це жахлива ситуація для них. Сподіваюся, ми зможемо принести їм трохи світла. Це дуже важкі обставини, спричинені агресією РФ", – наголосив Самуельссон.

Раніше свою підтримку Україні після естафети висловив титулований італійський біатлоніст Лукас Гофер, на гвинтівці якого зображений український прапор.