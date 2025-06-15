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Самуельссон: В нинішній ситуації було б дивно змагатися з росіянами

Олег Дідух — 15 червня 2025, 16:02
Самуельссон: В нинішній ситуації було б дивно змагатися з росіянами
Себастьян Самуельссон
NRK

Зірковий шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон заявив, що повернення росіян у міжнародні змагання наразі недоречне.

Спортсмена цитує SVT.

"Існує упередження, що я ненавиджу росіян, але я хочу змагатися з найкращими, і я б із радістю змагався з російськими біатлоністами.

Але в нинішній ситуації було б дивно змагатися з росіянами, це немислимо. Я з нетерпінням чекаю можливості знову позмагатися з ними, але в нинішній ситуації це було б дивно", – заявив швед.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відсторонив російських і білоруських біатлоністів від міжнародних змагань під своєю егідою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Самуельссон є одним із найбільш послідовних прихильників відсторонення росіян від міжнародного спорту.

Раніше повідомлялося про те, що Юлія Джима та Віталій Мандзин виступлять на шоу-гонці в Дрездені.

Себастьян Самуельссон

Себастьян Самуельссон

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