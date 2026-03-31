Зіркова шведська лижниця виступатиме щонайменше до 2030 року

Знаменита шведська лижниця Ебба Андерссон заявила, що її кар'єра триватиме щонайменше ще 4 роки.

Слова спортсменки наводить Expressen.

"Перед ОІ-2022 я планувала дограти до нинішніх Ігор і ЧС-2027. Це був мій горизонт. Але за останні чотири роки я відчула, що не хочу нікуди йти в наступному сезоні. Логіка така: якщо продовжувати, то, звичайно, хочеться витримати ще один олімпійський цикл. Після ЧС-2027 до Ігор залишиться всього 3 роки", – заявила шведка.

При цьому Андерссон не виключає, що залишиться у спорті навіть не на один, а на два олімпійських цикли.

"Я думаю, що в мене вистачить сил ще на одну Олімпіаду. Хотіла сказати "на дві", але... треба стежити за словами. Ні, як мінімум на ще одну", – додала спортсменка.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 Андерссон завоювала золото в марафоні, а також стала антигероєм естафети, двома своїми падіннями похоронивши шанси Швеції на золото.