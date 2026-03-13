Українська правда
П'ятеро українців кваліфікувалися до фіналу спринту-персьюту Паралімпіади-2026

Сергій Шаховець — 13 березня 2026, 11:31
Тарас Радь
Національний паралімпійський комітет України

У п'ятницю, 13 березня, на Паралімпійських іграх 2026 відбулися кваліфікації біатлонних спринтів-персьютів, у яких взяли участь 22 представники України.

Першою завершилася гонка чоловічого спринту-персьюту класу сидячи. У ній змагалися п'ятеро українців: Тарас Радь, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Григорій Шимко.

Найкращий результат серед українців показав Тарас Радь, який посів третє місце з відставанням в 11.8 секунд від лідера. Одразу за ним фінішував Василь Кравчук (четвертий, 22.6 секунд відставання).

Загалом усі п'ять представників України кваліфікувалися до медального фіналу, в якому візьмуть участь 24 спортсмени.

Парабіатлон. Чоловіки. Спринт-персьют. Клас сидячи. Кваліфікація

  • 1. Єрбол Хамітов (Казахстан, 0+0) 8:27.9
  • 2. Лю Цзисюй (Китай, 0+0) +9.8
  • 3. Тарас Радь (Україна, 0+0) +11.8
  • 4. Василь Кравчук (Україна, 0+0) +22.6
  • ...
  • 8. Павло Баль (Україна, 0+0) +35.0
  • 10. Григорій Шимко (Україна, 2+0) +37.8
  • 12. Олександр Алексик (Україна, 1+0) +55.9

Фінал чоловічого спринту-персьюту класу сидячи розпочнеться о 13:45.

Також сьогодні відбудуться ще чотири кваліфікації у парабіатлоні за участю українців.

  • 11:35. Жіночий спринт, клас стоячи (Ірина Буй, Олександра Кононова, Богдана Конашук, Людмила Ляшенко)
  • 11:50. Чоловічий спринт, клас стоячи (Сергій Романюк, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Серафім Драгун)
  • 12:05. Жіночий спринт, клас з порушенням зору (Олександра Даниленко, Ілона Варковець, Оксана Шишкова, Романа Лобашева)
  • 12:20. Чоловічий спринт, клас з порушенням зору (Олександр Казік, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Дмитро Суярко, Ігор Кравчук)

Зазначимо, що збірна України посідає сьоме місце у медальному заліку Паралімпійських ігор-2026. На рахунку наших спортсменів 10 нагород: 3 "золота", 2 "срібла" та 5 "бронз".

Розклад медальних стартів сьомого змагального дня Паралімпіади-2026, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Новина доповнюється...

