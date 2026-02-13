Клебо став співвласником рекорду Олімпіад. Підсумки лижного дня на Іграх-2026

Лижні гонки

Старт дня

Гонка з роздільним стартом, 10 км, вільний стиль, чоловіки

Розділка вільним стилем була головним шансом на Олімпіаді-2026 зупинити Йоханнеса Клебо на шляху до повторення досягнення зразка минулорічного чемпіонату світу в вигляді 6 золотих медалей із 6 можливих. Проте скористатися цим шансом ніхто не зміг – Клебо завоював своє восьме олімпійське золото та зрівнявся за цим показником із рекордсменами – Бьорном Делі, Маріт Бьорген і Оле Ейнаром Бьорндаленом.

Можна не сумніватися в тому, що вже на цих Іграх Клебо стане й одноосібним рекордсменом. Найімовірніше, вже у неділю, коли відбудеться чоловіча розділка. Головна інтрига – чи виграє Йоханнес усі 6 гонок. Із трьох гонок, що залишилися, найвищі шанси зупинити норвежця – в марафоні. Там проти Клебо може зіграти фактор втоми: жоден із його прямих суперників не бігтиме на цій Олімпіаді всі 6 гонок.

Йоханнес Клебо Getty Images

Головною загрозою Йоханнесу був його партнер по команді, Айнар Хедегарт, який, по суті, весь сезон готувався лише до цієї гонки. Заради неї він поставив на паузу (чи взагалі завершив?) свою біатлонну кар'єру. І тривалий час усе ішло за планом Хедегарта. У той час, як Клебо розпочав гонку доволі обережно, Айнар встановлював найкращий графік на кожній контрольній позначці, окрім першої (1,8 км).

За 2,6 км до фінішу перевага Хедегарта становила 5,5 секунди, проте після цього ініціативу перехопив Клебо. За наступні 1,2 км перевага Айнара скоротилася вдвічі. А на останньому відрізку дистанції він просто встав, і це було добре помітно навіть візуально. На заключних 1,4 км Хедегарт програв Клебо 16,8 секунди – це була справжня криза, яка змусила біатлоніста задовольнитися навіть не сріблом, а бронзою.

Що ж стало причиною такого колапсу Хедегарта на останніх кілометрах дистанції? Частково – стан траси та стартовий номер. Сьогодні у Валь ді Ф'ємме було дуже тепло – температура повітря становила +9 градусів. Деякі лижники, зокрема, Ендрю Масгрейв і Джон Стіл Хагенбух, узагалі вийшли на старт у бібах на голому торсі.

Така тепла погода автоматично означає поганий стан снігового полотна. При чому, чим далі, тим гіршим він ставав. А це значить, що стартовий номер теж має важливе значення: чим раніше ти біжиш – тим краще. І Клебо в цьому питання мав перевагу – 44-й номер проти 62-го у Хедегарта. Навряд чи таку кризу на останніх кілометрах можна пояснити лише цим, але то, що даний фактор вплинув на підсумкові результати – безсумнівно.

Айнар Хедегарт Getty Images

Ну а срібло завоював Матес Делож. Він, як і Клебо, пройшов дистанцію досить рівномірно, зумівши уникнути таких провальних відрізків, яким для Хедегарта став фініш. Друге срібло на Олімпіаді-2026 для талановитого француза, який претендує на звання головного відкриття цих Ігор у лижних гонках. І ця медаль цілком може бути не останньою – у Франції є шанси на подіум у недільній естафеті, та й у марафоні Матеса не варто списувати з рахунків.

Без медалі залишилися два зіркових норвезьких дистанційники – Харальд Остберг Амундсен і Мартін Льовстрьом Ньєнгет, які посіли четверте та п'яте місця відповідно. При чому, до Ендрю Масгрейва, який замкнув топ-6, вони були ближчими, ніж до трійки призерів.

Провалила гонку збірна Швеції. Густав Берглунд, Трульс Гіссельман і Едвін Ангер посіли 29, 40 і 42 місця відповідно. Найкращим став Вільям Поромя, який замкнув топ-20. Так, варто зазначити, що Поромя на спуску на першому колі дистанції впав і втратив на цьому певний час. Можливо, якби не це падіння, Вільям опинився би десь в районі 10 місця. Проте все одно це дуже далеко від його рівня річної давності, коли він до останнього боровся з Клебо за перемогу в марафоні та завоював у підсумку срібло.

Міка Вермюлен Getty Images

Вдруге поспіль розчарував Міка Вермюлен. Після 41 місця в скіатлоні в розділці австрієць став лише 27-м. А це дві гонки, де його шанси були найвищими. Відзначимо 13 місце Матіаса Бауера – 21-річного сина легендарного Лукаша Бауера. Він зумів скористатися раннім стартовим номером, і показав дуже солідний результат.

Що завтра?

13:00 – естафета, 4х7,5 км, жінки

У суботу, 14 лютого, програма Олімпіади-2026 у лижних гонках продовжиться жіночою естафетою 4х7,5 км, у якій виступить і збірна України. Головними ж фаворитками є збірна Швеції, у якої, по суті, на кожному етапі бігтиме найсильніша на папері лижниця та є Х-фактор у особі Фріди Карлссон. Утім, ми неодноразово бачили, як шведський дрім-тім на титульних турнірах несподівано провалювався у естафетах, тому заздалегідь вішати Швеції золоті медалі на шию не будемо.

Фріда Карлссон Getty Images

Фаворит №2 – збірна Норвегії. До слова, сьогодні стало відомо, що Крістін Шістад уже завершила свої виступи на цій Олімпіаді, обмежившись лише особистим спринтом. Звісно, на естафету її все одно не розглядали, проте в контексті командного спринта це важлива новина. Заважким виявилося для габаритної Крістін спринтерське коло на олімпійській трасі Лаго ді Тезеро.