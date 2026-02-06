Олімпійські ігри – насамперед свято: Меркушина – про налаштування перед дебютом на OI-2026

21-річна українська біатлоністка Олександра Меркушина, яка вперше в кар'єрі потрапила до складу олімпійської збірної, поділилася своїми емоціями та очікуваннями перед стартом Ігор-2026, заявивши, що сприймає їх як свято.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Психологічно як налаштована на дебютні ОІ? Олімпійські ігри — насамперед свято, свято для спортсменів і для всього світу спортивного. У мене святковий настрій такий. В принципі, як змагання вони не відрізняються нічим від Кубку світу: така сама траса, таке саме стрільбище, дистанція. Є емоційний тиск публіки, або що всюди олімпійські кільця. Але це якийсь етап у моєму житті, я готова його пройти. Радію, що я тут просто".

Біатлоністка позитивно оцінила свої кондиції напередодні змагань, відзначаючи легкість на тренуваннях.

"Дихається класно, тренування класно йде, вся ця атмосфера заряджає. Тому я сьогодні реально почувалася легко. Сподіваюся, це ознака того, що у мене будуть тут хороші гонки і я десь близько до піку форми".

Нагадаємо, Меркушина дебютувала на Кубку світу ще у 2022 році. Загалом мала 23 старти. Серед її досягнень 4 медалі на чемпіонатах світу серед юніорів (золото у масстарті та 3 бронзи), золото і бронза Універсіади-2025 (одиночна змішана естафета та масстарт відповідно).

В поточному сезоні ще не здобувала очок на етапах Кубку світу. Найкращим результатом є 50 місце у короткій індивідуальній гонці в Нове-Место. Олександра вперше в кар'єрі потрапила на Олімпійські ігри.

Перші змагання з біатлону (змішана естафета 4х6 км) на Іграх-2026 відбудуться 8 лютого. Загалом на "Білій" Олімпіаді буде розіграно 11 комплектів медалей у цьому виді спорту. Детальніше з розкладом ви можете ознайомитися за посиланням.