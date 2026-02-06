Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Олімпійські ігри – насамперед свято: Меркушина – про налаштування перед дебютом на OI-2026

Микола Літвінов — 6 лютого 2026, 15:29
Олімпійські ігри – насамперед свято: Меркушина – про налаштування перед дебютом на OI-2026
Олександра Меркушина
Getty Images

21-річна українська біатлоністка Олександра Меркушина, яка вперше в кар'єрі потрапила до складу олімпійської збірної, поділилася своїми емоціями та очікуваннями перед стартом Ігор-2026, заявивши, що сприймає їх як свято.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Психологічно як налаштована на дебютні ОІ? Олімпійські ігри — насамперед свято, свято для спортсменів і для всього світу спортивного. У мене святковий настрій такий. В принципі, як змагання вони не відрізняються нічим від Кубку світу: така сама траса, таке саме стрільбище, дистанція. Є емоційний тиск публіки, або що всюди олімпійські кільця. Але це якийсь етап у моєму житті, я готова його пройти. Радію, що я тут просто".

Біатлоністка позитивно оцінила свої кондиції напередодні змагань, відзначаючи легкість на тренуваннях.

"Дихається класно, тренування класно йде, вся ця атмосфера заряджає. Тому я сьогодні реально почувалася легко. Сподіваюся, це ознака того, що у мене будуть тут хороші гонки і я десь близько до піку форми".
Читайте також :
Відео Фото Збірна України на Олімпіаді-2026: чемпіонка Джима, претендент Котовський та 30 дебютантів

Нагадаємо, Меркушина дебютувала на Кубку світу ще у 2022 році. Загалом мала 23 старти. Серед її досягнень 4 медалі на чемпіонатах світу серед юніорів (золото у масстарті та 3 бронзи), золото і бронза Універсіади-2025 (одиночна змішана естафета та масстарт відповідно).

В поточному сезоні ще не здобувала очок на етапах Кубку світу. Найкращим результатом є 50 місце у короткій індивідуальній гонці в Нове-Место. Олександра вперше в кар'єрі потрапила на Олімпійські ігри.

Перші змагання з біатлону (змішана естафета 4х6 км) на Іграх-2026 відбудуться 8 лютого. Загалом на "Білій" Олімпіаді буде розіграно 11 комплектів медалей у цьому виді спорту. Детальніше з розкладом ви можете ознайомитися за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Олександра Меркушина

Олександра Меркушина

Олександра Меркушина – про золото сестри на Євро: Нехай всіх хейтерів сьогодні задушить жаба
Олександра Меркушина – про дебютну Олімпіаду: Для мене величезна честь представляти нашу країну
Італія перемогла в змішаній естефаті на етапі в Нове-Место, збірна України лише 14-та
Україна визначилася зі складом команди на змішані естафети в межах 6-го етапу Кубку світу
Бреза-Буше виграла жіночу індивідуальну гонку, найкращою серед українок стала Христина Дмитренко

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік