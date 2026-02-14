Українська правда
Навроцький і Туск привітали росіянина, який приніс Польщі медаль Олімпіади

Руслан Травкін — 14 лютого 2026, 20:39
Колаж przegladsportowy.onet.pl

Ковзаняр Володимир Семирунний, який в 2023 році залишив Росію та нещодавно отримав польське громадянство, приніс цій країну срібну медаль на дистанції 10 000 метрів.

Президент Польщі Кароль Навроцький та прем'єр Дональд Туск привітали його. Про це пише Przegladsportowy.onet.pl.

"Польща прийняла мене як власну дитину", – нещодавно сказав Володимир Семирунний, який виборов срібну олімпійську медаль для своєї нової батьківщини. Гарна історія. Браво, Владек!" – написав прем'єр-міністр Туск у соцмережі "Х".
"Володимир Семирунний зі срібною медаллю. Вітаємо!" – привітав спортсмена Навроцький.

Для Польщі це друге "срібло" на ОІ-2026. Ще одне приніс стрибун із трампліна Кацпер Томасяк. 

22-річний ковзаняр приїхав до Польщі у 2023 році. Отримав право виступати під прапором цієї країни в грудні 2024-го, коли завершився 14-місячний "карантин", який діє під час зміни громадянства.

Семируний народився в Єкатеринбурзі та швидко приєднався до збірної Росії. У 19 років він став чемпіоном Росії з бігу на 10 000 метрів. Після початку великого вторгнення РФ в Україну він вирішив покинути Росію. Він мав пропозицію з Казахстану, але зрештою переїхав до Польщі у вересні 2023 року.

Відомо, що після переїзду до Польщі Семирунний підписав документ, в якому підтвердив засудження воєнних дій РФ проти України.

