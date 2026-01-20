У команді – 60 людей. Відомо, хто буде супроводжувати зіркового норвезького біатлоніста на Олімпіаді-2026

Мартін Улдаль потрапив до заявки збірної Норвегії з біатлону для участі в Олімпіаді-2026, яка стартує в Італії в лютому. 24-річний атлет на Іграх буде мати персональну групу підтримки – за біатлоністом до Антгольца вирушає фан-клуб з його рідного села Біркінеса.

Про це розповів дідусь спортсмена Олав Геймдаль в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону".

"Я вже не можу подорожувати так, як мої діти — я старший чоловік, хоча й досі входжу до туристичної групи в Біркенесі, де ми ходимо в походи щотижня. А от батьки Мартіна вже готуються до Олімпіади в Італії. Загалом, близько 60 людей з Біркенеса вже забронювали поїздку, щоб підтримати Мартіна, вони будуть одягнені у власноруч пошитий одяг зі спеціальним написом Team Uldal", – повідомив Олав Геймдаль.

Нагадаємо, Мартін Улдаль у поточному сезоні здобув дві золоті та срібну медалі на етапах Кубку світу у складі норвезької естафетної команди. Також він тричі фінішував другим в особистих дисциплінах.

Улдалю належить рекорд швидкострільності в минулому сезоні. Під час одиночної змішаної естафети він вразив 5 мішеней за 12,5 секунди.

Детальніше про життя унікального біатлоніста та зв'язок норвезького біатлона з Україною – в наших наступних публікаціях.

Нагадаємо, Олімпійські ігри 2026 відбудуться з 6 по 22 лютого в Італії. Біатлонні змагання прийматиме Антгольц-Антерсельва.