Задоволений своїм виступом: Мандзин – про естафету на Олімпіаді-2026

Український біатлоніст Віталій Мандзин оцінив свій результат під час естафети на Олімпіаді-2026.

Цитує спортсмена Суспільне Спорт.

Мандзин на своєму етапі підняв збірну України на шосте місце.

"Почувався досить добре і на стрільбищі, і на трасі. Задоволений своїм виступом. Звісно, що хочеться завжди краще, але непоганий результат. Було суперництво з естонцями і латвійцями. Відчував і бачив, що я фізично сильніший, особливо на підйомах: після рубежу доставав і обганяв, але на спуску вони мене обганяли. І насправді я вже дратувався через це, бо нічого не міг зробити", – сказав він.

Також біатлоніст оцінив свою стрільбу – ідеальна під час першого вогневого рубежу та одна хиба під час другого.

"Старався просто комфортно стріляти, більше акцент робив на влучність, на влучання [у мішені], бо розумів, що інакше хлопці можуть застрелитися і таким чином я зможу їх підняти на кращі позиції. Тому старався працювати в своєму темпі", – розповів Мандзин.

Біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 продовжиться жіночою естафетою, яка відбудеться в середу, 18 лютого. Початок о 15:45 за київським часом.

Для чоловіків останньою дисципліною буде масстарт, у який кваліфікувалися двоє українців – Дмитро Підручний та Віталій Мандзин. Гонка відбудеться 20 лютого, початок запланований на 15:15.