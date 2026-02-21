Українська правда
Родоначальники проти найуспішнішої команди: Велика Британія та Канада розіграють золото Олімпіади-2026

Станіслав Лисак — 21 лютого 2026, 13:13
Сьогодні, 21 лютого, відбудеться фінал чоловічих змагань з керлінгу на зимових Олімпійських іграх-2026.

У битві за золото зійдуться родоначальники спорту, збірна Великої Британії, а також найтитулованіша команда Ігор – Канада.

Колективи пройшли зовсім різний шлях до фіналу. Канадці були одними з домінаторів групового етапу. "Кленові листки" зазнали всього двох поразок (від Швейцарії, яка виграла всі 9 матчів та від Норвегії в грі, що нічого не вирішувала).

Велика Британія водночас лише в останньому поєдинку проти США вирвали собі путівку в 1/2 фіналу, заливший американців за бортом.

У півфіналі британці зустрілися з непереможною на той момент Швейцарією. Попри відставання в два очки після 4 енду, родоначальники керлінгу зуміли здійснити камбек та закрити партію з рахунком 8:5. Швейцарці відігралися вже на збірній Норвегії в матчі за бронзу (9:1 у матчі за медалі).

Норвежці ж поступились збірній Канаді в 1/2. У напруженому поєдинку з відразу трьома "сухими" ендами, лише в екстратаймі "кленові листки" пробилися до 10 фіналу ОІ за всю історію.

Саме канадці є найуспішнішою збірною на Олімпіадах в керлінгу – на їх рахунку 6 золотих медалей (1 в міксті, 2 в жіночих змаганнях та 3 в чоловічих).

На другому місці йдуть шведи, які можуть наздогнати "клинових листків" завтра, 22 лютого, жіноча збірна "синьо-жовтих" зіграє у фіналі проти Швейцарії.

Велика Британія йде в рейтингу найкращих за всю історію на третьому місці – саме вони виграли перші змагання з керлінгу серед чоловіків на далекій ОІ-1924 у французькому Шамоні.

Невеликим фаворитом фіналу, на думку ліцензованого букмекера Betking, є збірна Канади, ставки на яку приймають від 1.69. Велика Британія хоч і підходить у статусі андердога, проте її шанси не нульові. Експерти оцінюють шанс "родоначальників" на успіх як 1 до 2.

Початок матчу – о 20:05 за київським часом. Раніше Чемпіон детально розбирав, як можна дивитися Олімпійські ігри в Україні, а також пояснював, що робити, щоб переглядати трансляцію ОІ під час блекауту.

