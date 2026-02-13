Канада – Швейцарія: прогноз букмекерів на матч Олімпійських ігор-2026

Сьогодні, 13 лютого, відбудуться матчі 2 туру групового етапу Олімпійських ігор-2026 у чоловічому хокеї.

Один з фаворитів змагань збірна Канади зіграє зі срібним призером останнього чемпіонату світу, Швейцарією.

Однозначним фаворитом зустрічі, на думку ліцензованого букмекера Betking, є "кленові листки". На перемогу канадців можна поставити з коефіцієнтом 1,08. Успіх Швейцарії вважатиметься дивом і оцінюється як 1 до 7,75.

Обидві команди здобули впевнені перемоги на старті змагань. Збірна Канада розгромила Чехію з рахунком 5:0, а швейцарці здолали Францію – 4:0.