Марсак посів перше місце на міжнародному турнірі в Італії

Олексій Мурзак — 25 січня 2026, 18:40
Кирило Марсак
Федерація фігурного катання України

Український фігурист Кирило Марсак став переможцем міжнародного турніру Merano Ice Trophy – Memorial Martina Barricelli в Італії.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

Він виграв обидві програми та оновив свої особисті рекорди. За сумою двох прокатів Марсак набрав вражаючі 254.38 бала, впевнено випередивши найближчих переслідувачів з Італії та Франції на понад 40 пунктів.

Коротку програму Кирило завершив лідером із результатом 78.21 бала. Попри невелику помилку на четверному сальхові, решта стрибків була виконана чисто. Доріжку кроків судді оцінили на третій рівень, а усі обертання отримали найвищий, четвертий рівень складності.

У довільній програмі Кирило виконав усі елементи бездоганно, не припустившись жодної помилки. Судді щедро оцінили прокат у 176.17 бала.

Нагадаємо, що Кирило Марсак здобув для України єдину ліцензію у фігурному катанні на зимові Олімпійські ігри-2026, що відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані-Кортіні.

Напередодні він також оновив особистий рекорд та показав найкращий результат України на ЧЄ за 26 років.

