Гераскевич: Демонструвати український прапор на міжнародній арені – надважлива місія

Скелетоніст Владислав Гераскевич вважає, що статус прапороносця України на Зимових Олімпійських іграх-2026 є надважливим в умовах повномасштабної війни з Росією.

Слова Гераскевича передає НОК України.

"Першими емоціями були радість та гордість. Деякі журналісти ще восени казали, що наполягатимуть на моїй кандидатурі. Але все одно, до самого останнього це було досить неочікувано. Я не міг чекати, що саме мені випаде така честь. До офіційного анонсу нікому не говорив, тому всі близькі дізналися про це, так само як і більшість українців з новин. Звичайно, приємно мати такий кредит довіри.

Я надихаюся українцями, які з таким оптимізмом проходять ці складні часи, які знаходять час для того, щоб переглянути наші змагання, для того, щоб написати повідомлення підтримки. Це і надає крила, і накладає відповідальність. Показувати прапор на міжнародній арені в реаліях повномасштабної війни – надважлива місія. Представництво України, як ніколи, є важливим на міжнародних змаганнях, – сказав Гераскевич.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026 відбудеться 6 лютого та розпочнеться о 21:00 за київським часом. Окрім Владислава Гераскевича прапороносцем збірної України буде також шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко.

Нагадаємо, Олімпіада-2026 триватиме до 22 лютого. Україна буде представлена в 11 видах спорту 46 спортсменами.