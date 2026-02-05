Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Гераскевич: Демонструвати український прапор на міжнародній арені – надважлива місія

Станіслав Лисак — 5 лютого 2026, 15:32
Гераскевич: Демонструвати український прапор на міжнародній арені – надважлива місія
IBSF

Скелетоніст Владислав Гераскевич вважає, що статус прапороносця України на Зимових Олімпійських іграх-2026 є надважливим в умовах повномасштабної війни з Росією.

Слова Гераскевича передає НОК України.

"Першими емоціями були радість та гордість. Деякі журналісти ще восени казали, що наполягатимуть на моїй кандидатурі. Але все одно, до самого останнього це було досить неочікувано. Я не міг чекати, що саме мені випаде така честь. До офіційного анонсу нікому не говорив, тому всі близькі дізналися про це, так само як і більшість українців з новин. Звичайно, приємно мати такий кредит довіри.
Читайте також :
Стандартна процедура: у МОК відповіли на слова Гераскевича про заборону антивоєнних акцій
Я надихаюся українцями, які з таким оптимізмом проходять ці складні часи, які знаходять час для того, щоб переглянути наші змагання, для того, щоб написати повідомлення підтримки. Це і надає крила, і накладає відповідальність. Показувати прапор на міжнародній арені в реаліях повномасштабної війни – надважлива місія. Представництво України, як ніколи, є важливим на міжнародних змаганнях, – сказав Гераскевич.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026 відбудеться 6 лютого та розпочнеться о 21:00 за київським часом. Окрім Владислава Гераскевича прапороносцем збірної України буде також шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко.

Нагадаємо, Олімпіада-2026 триватиме до 22 лютого. Україна буде представлена в 11 видах спорту 46 спортсменами.

Читайте також :
Де дивитися Олімпійські ігри 2026: усі подробиці про трансляції в Україні
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Владислав Гераскевич Олімпійські ігри-2026

Владислав Гераскевич

Україна оголосила прапороносців на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2026
До нас не дослухаються: Гераскевич заявив, що IBSF ігнорує докази підтримки війни російськими спортсменами
Динаміка сумна: Гераскевич – про повернення росіян до міжнародних змагань
Стандартна процедура: у МОК відповіли на слова Гераскевича про заборону антивоєнних акцій
Щоб не було акцій проти війни: Гераскевич розповів про попередження від МОК перед Олімпіадою

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік