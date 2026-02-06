Українська правда
Японія вирвала перемогу наж Францією на Олімпійських іграх 2026

Микола Дендак — 6 лютого 2026, 15:28
Сьогодні, 6 лютого, відбувся матч з жіночого хокею на Зимових Олімпійських іграх-2026.

Збірна Франції у напруженому поєдинку поступилася Японії з рахунком 2:3. Команди розписалу мирову в перших двох періодах. Але Японія зуміла забити двічі на останніх хвилинах.

В іншій грі Чехія зустрінеться зі Швейцарією. Стартовий свисток пролунає о 15:40 за київським часом.

Груповий етап, жінки
6 лютого,Група B

Франція – Японія 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

15:40. Чехія – Швейцарія

У групі B за путівки до плейоф також поборяться Швеція, Італія та Німеччина. Перші три колективи в цій групі вийдуть до 1/4, де на них очікуватимуть команди з групи A, а саме США, Чехія, Фінляндія, Канада та Швейцарія.

Зауважимо, що напередодні на Олімпіаді стався форс-мажор у збірної Фінляндії, де гравчині заразились норовірусом. Через це матч Фінляндія – Канада було перенесено на 12 лютого.

Норовірус, який іноді називають хворобою зимової блювоти, є найпоширенішою причиною гастроентериту. Перебіг хвороби характеризується діареєю без крові, блювотою, болем у животі. Також може спостерігатися лихоманка або головний біль.

