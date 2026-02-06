Японія вирвала перемогу наж Францією на Олімпійських іграх 2026
Сьогодні, 6 лютого, відбувся матч з жіночого хокею на Зимових Олімпійських іграх-2026.
Збірна Франції у напруженому поєдинку поступилася Японії з рахунком 2:3. Команди розписалу мирову в перших двох періодах. Але Японія зуміла забити двічі на останніх хвилинах.
В іншій грі Чехія зустрінеться зі Швейцарією. Стартовий свисток пролунає о 15:40 за київським часом.
Франція – Японія 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
15:40. Чехія – Швейцарія
У групі B за путівки до плейоф також поборяться Швеція, Італія та Німеччина. Перші три колективи в цій групі вийдуть до 1/4, де на них очікуватимуть команди з групи A, а саме США, Чехія, Фінляндія, Канада та Швейцарія.
Турнірна таблиця
Зауважимо, що напередодні на Олімпіаді стався форс-мажор у збірної Фінляндії, де гравчині заразились норовірусом. Через це матч Фінляндія – Канада було перенесено на 12 лютого.
Норовірус, який іноді називають хворобою зимової блювоти, є найпоширенішою причиною гастроентериту. Перебіг хвороби характеризується діареєю без крові, блювотою, болем у животі. Також може спостерігатися лихоманка або головний біль.