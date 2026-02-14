Як українська діаспора в Мілані підтримала Гераскевича і що ще планує зробити під час Олімпіади

Італо-українська асоціація UaMi організувала в Мілані мирний флешмоб на підтримку Владислава Гераскевича та в пам'ять українських спортсменів, які загинули.

Ініціатива виникла як символ солідарності, єдності та пам'яті.

"Ми підтримуємо Владислава, якому заборонили використовувати шолом, щоб вшанувати пам'ять українських спортсменів, які загинули внаслідок війни. Для нас це не політичний жест, а людський акт пам'яті та поваги", – розповіла Чемпіону одна з ініціаторок флешмобу Анна Гордон.

У рамках концепції флешмобу група учасників у шоломах із зображеннями загиблих українських спортсменів зібралася біля Арко делла Паче в Мілані. Учасники тримали нашивку з гаслом акції, що перегукується з рядками вірша, прочитаного під час церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор:

"Є речі, яких ніколи не можна робити – ні вдень, ні вночі, ні на морі, ні на суші: наприклад, війна".

Акція підтримки Гераскевича українською діаспорою в Мілані Фото Андрія Франкевича

Організатори акції нагадують, що фактично вся церемонія відкриття Олімпіади була пройнята сильним закликом до миру. Але мир не будується, заглушаючи голоси тих, хто страждає. Навпаки, всі покоління повинні повністю розуміти, що переживають люди в країні, що переживає військову агресію.

"Ми демонструємо людяність і повагу, шануючи пам'ять загиблих спортсменів і закликаючи до миру, закликаючи людей не закривати очі на реальність. Якщо носіння "шолома пам'яті" розглядається як пропаганда, то вся церемонія відкриття також мала б вважатися такою" – додає Гордон.

Це не перша акція від українців в Мілані під час Олімпіади.

"У перший день Ігор ми по всьому Мілану розклеїли наліпки з зображенням Путіна, який розшукується кримінальним судом у Гаазі, – продовжує розповідь Анна. – Ці наліпки зробив талановитий український митець Андрій Єрмоленко, який зараз є військовослужбовцем. Ми намагалися привернути увагу до неприпустимості участі росіян та білорусів в Олімпійських іграх. Найбільшу увагу ми приділили російському консульству, яке знаходиться у дуже закритому місці, куди важко дістатися. Але нам вдалося заліпити всю вулицю, а також станцію метро поблизу цими стікерами, щоб пояснити, що росіянам тут зовсім не раді".

Фото українських спортменів, убитих росіянами Фото Андрія Франкевича

Цю акцію наша діаспора приурочила до відкриття Олімпіади, щоб якомога більше відвідувачів та туристів побачили, що тут є українці, які твердо заявляють протест проти участі росіян та білорусів навіть під нейтральним прапором.

Фінальну акцію під час Олімпіади українська діаспора планує провести 22 лютого, в день закриття Ігор.

"Це буде неділя, тож ми організуємо марш, присвячений четвертій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, – зазначає Анна Гордон. – Буде маніфестація, збір людей, які підтримують Україну. У ній візьмуть участь різні діаспорні групи, не тільки українці та італійці. Ми робимо акцент на тому, що багато дітей Росія депортувала, і слоган нашої демонстрації: "Protect future generation", тобто, "Захистимо майбутнє покоління". Обрати його ми вирішили разом зі Світовим конгресом українців. Ми вирішили цей захід поділити на блоки. Один буде присвячений дітям, другий – цивільним та військовим полоненим, третій – захисникам Азовсталі, далі – російській пропаганді. Також будуть блоки, присвячені вільним іранцям та поневоленню народів. Мітинг буде з потужною візуальною частиною, наповнений флешмобами та перфомансами. Перед цим ми плануємо розгорнути величезний банер 10х10, на якому зображені діти та слова "Закрийте небо" для надання Україні систем ППО, щоб зберегти життя майбутніх поколінь".

Фото Андрія Франкевича

Нагадаємо українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпійських іграх-2026 через бажання вийти на старт у "шоломі пам'яті", на якому зображені фотографії вбитих Росією українських спортсменів.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Мюнхені з Гераскевичем та вручив йому орден Свободи. Український скелетоніст ввечері 14 лютого буде особливим гостем Мюнхенської конференції з безпеки, де відбудеться церемонія вручення нагороди Munich Security Conference Award.

Максим Розенко, Чемпіон, з Мілана