Сівак: Батько Сидьорко воює, йому буде приємно побачити доньку з українським прапором на Олімпіаді

Максим Розенко, Станіслав Лисак — 5 лютого 2026, 17:34
Тренер збірної України з шорт-треку Віталій Сівак заявив, що обрання Єлизовети Сидорько на роль прапороносця на Олімпійських іграх-2026 є великою честю для команди.

Про це, а також про батька шорт-трекістки, що зараз захищає Україну в лаву ЗСУ, Сівак розповів розмові з Чемпіоном.

"Для нашого виду спорту це дуже велика честь, що Єлизавету Сидьорко обрали прапороносцем. Для Лізи взагалі, бо в неї батько на фронті, на передовій, на дуже важкому напрямку. Для нього думаю це буде дуже приємно, коли він побачить свою доньку з державним прапором України. Батько Лізи вже приблизно два з половиною роки на фронті, воює в силах безпілотних систем.
У прокляття прапороносців не вірю, тим паче уже у двох Олімпіадах спортсмени, що несли прапор продемонстрували чудові результати", – підсумував Сівак.

Окрім Сидьорко українським прапороносцем буде скелетоніст Владислав Гераскевич.

Змагання з шорт-треку на Олімпіаді-2026 розпочнуться вже 10 лютого. Олімпійські ігри в Мілані Кортіна-д'Ампеццо триватимуть з 6 по 22 лютого. Україна буде представлена в 11 видах спорту 46 спортсменами.

Зазначимо, що Єлизавета Сидьорко стане першою представницею України у жіночому шорт-треку з 1998 року.

