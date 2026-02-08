Прапороносиця олімпійської збірної України Сидьорко: Батько-військовослужбовець мною пишається

На відкритті зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо прапороносицею збірної України було обрано шорт-трекістку Єлизавету Сидьорко.

Спеціальний кореспондент Чемпіона ексклюзивно поспілкувався з молодою спортсменкою, яка розповіла про емоції від почесної місії, реакцію батька-військовослужбовця, а також про умови в олімпійському селищі.

– Розкажи, будь ласка, про церемонію відкриття Олімпіади.

– Нас спустили донизу, до нашого дому десь о 18:30, потім відвели на автобус, в якому ми поїхали до стадіону. Їхали довго, але нам була виділена своя полоса та з супроводом поліції це відбувалося.

Потім нас відвели у спеціальний намет. Там ми чекали близько години, поки нам дозволили просуватися до стадіону. Загалом, доволі довго чекали.

– Прапор був не дуже важкий, не було думок: раптом руки не витримають його нести?

– Останні метрів п'ять уже було непросто, з'явилася певна крепатура, але я не подавала вигляду й трималася.

– Ми бачили, як представники збірної Ямайки танцювали на церемонії відкриття. Ви не планували організувати щось особливе під час виходу?

– Ні, нічого такого не було. До того ж, я була трохи зайнята прапором (сміється).

– Після проходу ви додивлялися церемонію?

– Так. Ми потім сіли й додивлялися.

– Чи розмовляла з татом після цього?

– Вже наступного дня. Він пишався мною, був дуже вражений, йому сподобалося.

– Розкажи, будь ласка, який у тебе розпорядок дня.

– Оскільки медіадні закінчилися, то у нас за планом тренування. Вчора було два, ми робили лід, а потім силову підготовку ввечері. Намагаємось дотримуватися режиму сну – це близько 8 годин. Добре харчуємося, слідкуємо за тим, щоб споживати достатньо мікро- і макроелементів.

Зараз трошки полегше, було тренування зранку, після якого ми маємо вільний час.

– А які тут розваги?

– Є від спонсорів Samsung розваги, можна зайти в офіс Coca-Cola, иам теж є певні речі.

Місце проживання спортсменів збірної України на Олімпіаді

– А тобі особисто що подобається?

– Я була всюди потрошку.

– Харчування загалом нормальне?

– Так, є все на будь-який вибір. М'ясо, риба, каші, макарони, піца, солодощі є.

– А сни тобі не снилися олімпійські чи взагалі спортивні з моменту заїзду в селище?

– Ні, такого не було.

– Тренуєтесь ви все так само разом зі збірною Польщі?

– Так, з ними, як і раніше.