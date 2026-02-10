Українська правда
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Американці фаворити, Італія може залишитись без медалі: прогноз букмекерів на фінали змішаних парних змагань

Станіслав Лисак — 10 лютого 2026, 13:17
Сьогодні, 10 лютого, розігруватимуться медалі у змаганнях з керлінгу серед змішаних пар.

У бронзовому фіналі Велика Британія зіграє з Італією, а за золото поборються пари з Швеції та США.

Фаворитом матчу за бронзу, на думку ліцензованого букмекера Betking, є Велика Британія, на яку можна поставити з коефіцієнтом 1,64, а на успіх господарів дають кеф 2,10.

Нагадаємо, що керлінгісти з Шотландії були найкращими на груповому етапі, вигравши 8 з 9 поєдинків. Однак у півфіналі британці без шансів поступились Швеції.

Збірна Італії у дуже близькій боротьбі поступилась США у півфіналі, саме американців вважають фаворитом змагань.

На золото збірної США експерти дають коефіцієнт 1 до 1,55, а шведи вважаються андердогами – коефіцієнт 2,30.

Слідкуйте за усіма найцікавішими подіями четвертого змагального дня Олімпійських ігор у текстовій онлайн-трансляції.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
