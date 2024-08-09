Збірна Італії виграла золото у велоспорті в дисципліні медісон

Сьогодні, 9 серпня, на Олімпійських іграх 2024 було розіграно комплект медалей у велоспорті в дисципліні медісон серед жінок.

Перемогу у фіналі здобула команда Італії, яка отримали 37 очок, 17 за спринт та 20 за коло. Срібло здобула Велика Британія, яка отримала 31 бал у спринті. Трійку замкнули нідерландки з 28 балами (8 за спринт та 20 за коло).

Зазначимо, що медісон — це один із видів командних гонок на витривалість. Свою назву гонка отримала завдяки спортивному комплексу Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку, де вперше було проведено змагання у цій дисципліні.

1. 🥇 Італія — 37;

2. 🥈 Велика Британія — 31;

3. 🥉 Нідерланди — 28.

Напередодні Велика Британія зі світовим рекордом виграла золото з велотреку в командному спринті серед жінок.

Чемпіон веде текстову трансляцію 14-го змагального дня Олімпійських ігор-2024.