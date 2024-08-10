Збірна Франції перемогла Польщу у волейбольному фіналі Олімпійських ігор

Сьогодні, 10 серпня, відбувся фінальний матч волейбольного турніру на Олімпійських іграх 2024.

Збірна Франції у трьох сетах обіграла команду Польщі (25:19, 25:20, 25:23). Для французів це друга поспіль перемога на чоловічому олімпійському турнірі.

Олімпійські ігри-2024, Франція

Волейбол, чоловіки

Фінал, 10 серпня

Франція — Польща 3:0 (25:19, 25:20, 25:23)

Напередодні команда США обіграла Італію у поєдинку за бронзу — 3:0 (25:23, 30:28, 26:24).

За всіма головними подіями 15 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.