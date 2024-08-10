Збірна Франції перемогла Польщу у волейбольному фіналі Олімпійських ігор
Сьогодні, 10 серпня, відбувся фінальний матч волейбольного турніру на Олімпійських іграх 2024.
Збірна Франції у трьох сетах обіграла команду Польщі (25:19, 25:20, 25:23). Для французів це друга поспіль перемога на чоловічому олімпійському турнірі.
Олімпійські ігри-2024, Франція
Волейбол, чоловіки
Фінал, 10 серпня
Франція — Польща 3:0 (25:19, 25:20, 25:23)
Напередодні команда США обіграла Італію у поєдинку за бронзу — 3:0 (25:23, 30:28, 26:24).
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