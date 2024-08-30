Верняєв — про свій виступ на ОІ: Оцінюю його добре, тому що було пройдено дуже багато роботи

Український гімнаст Олег Верняєв прокоментував свій виступ на Олімпійських іграх-2024.

Його слова передає Tribuna.com.

"Свій виступ оцінюю добре, тому що було пройдено дуже багато роботи. Я віддавався на максимум, хоч голова плавилась при підготовці. Були дні, коли підходив до тренера і говорив: "Я вже не можу, у мене голова не працює, мені потрібно день-два відпочинку, бо я не вивожу ні морально, ні фізично". Потрібно було просто вийти з залу, оскільки я, бувало, о 9 вечора міг повертатися. У нас з 7:15 до 8 — зарядка, з 9 до 13 години — перше тренування, і з 16 до 19 — друге тренування. Але можна затримуватися або, навпаки,приходити раніше. Це пов'язано з тим, що встигаєш, не встигаєш — процедури, відновлення і тд. Міг навіть о 9-10 годині вечора повертатись.

На жаль, трошки не вистачило, щоб взяти медаль. На брусах були непогані шанси, але це спорт, так буває. Найголовніше, що я для себе відклав в голові — мені просто не вистачило часу, щоб вийти на свій "прайм" (пікова форма) і боротися за медалі і в багатоборстві, і в інших предметах. Але я набираю, не дивлячись на те, що мені вже не 15-20 років. Відчуваю себе добре, сила є — моральна та фізична. І також є бажання, що найголовніше. Коли є бажання, то ти можеш щось допрацювати та краще підготувати. Все це довело, що я все ще можу боротися за всі медалі", — сказав Верняєв.

Нагадаємо, що Верняєв посів восьме місце у вправах на паралельних брусах на Олімпіаді-2024 у Парижі набравши 13.3 балів. Після фінішу п'ятим у фіналі на коні, спортсмен також не зміг здобути медаль у змаганнях з вільних вправ.